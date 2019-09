Sestra Kawhija Leonarda obtožena umora

Kimesha Monae Williams je ena od dvojice aretiranih in obtoženih kraje in umora 84-letne ženske v casinoju Pechanga, 120 kilometrov od Los Angelesa. Časnik Riverside Press-Enterprise je poročal, da je 35-letna Williamsova starejša sestra superzvezdnika ameriške košarke, novega člana Los Angeles Clippers, Kawhija Leonarda. Williams in 39-letna Candace Tai Townsel sta v zaporu brez možnosti za varščino in ju 19. septembra čaka zaslišanje na sodišču.