Seth Curry se je pridružil bratu v Golden Statu

Za petintridesetletnega mlajšega brata Curry bo to že deveti klub v enajstletni profesionalni karieri, zadnje dve leti je nosil dres ekipe Charlotte Hornets. V sezoni 2024/25 je zanjo v povprečju dosegal šest točk, zbral 1,7 skoka in 0,9 podaje.

Golden State, ki se je danes okrepil tudi z Jonathanom Kumingo, bo novo sezono odprl 21. oktobra, in sicer z dvobojem proti Dončićevim Los Angeles Lakers.