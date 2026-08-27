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Košarka

Severna Makedonija se norčuje iz pravil o naturalizaciji

Skopje, 27. 08. 2026 08.36 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
Severna Makedonija

Moses Wright bo (je) postal že šesti naturalizirani košarkar Severne Makedonije v dobrem letu dni. Kljub stalnemu menjavanju ameriških igralcev pa tako agresiven pristop ni prinesel ne kontinuitete ne vidnejših uspehov na velikih tekmovanjih.

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Naturalizacija v košarki pod okriljem Fibe je že več let vroča tema. Nekateri menijo, da manjšim državam pomaga povečati konkurenčnost in dvigniti raven košarke, drugi pa opozarjajo, da takšna praksa predstavlja nepošteno prednost pred reprezentancami, ki se zanašajo predvsem na doma vzgojene igralce.

Severna Makedonija je šla do skrajnosti

Severna Makedonija pa je pravila o naturalizaciji pripeljala do skrajnosti, zaradi česar bi lahko rekli, da sistem preprosto zlorablja. Nedavno je Olimpia Milano sporočila, da bo Moses Wright zaigral za reprezentanco Severne Makedonije. Ko bo 30. avgusta nastopil proti Avstriji v predkvalifikacijah za EuroBasket 2029, bo postal že šesti naturalizirani košarkar te reprezentance od avgusta 2025.

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Da, prav ste prebrali. V nekaj več kot enem letu je Severna Makedonija uporabila kar šest različnih naturaliziranih igralcev, kar predstavlja polovico običajnega reprezentančnega kadra za posamezno tekmo. Situacija je še toliko bolj nenavadna, ker je reprezentanca v dveh različnih reprezentančnih oknih uporabila celo dva različna naturalizirana igralca.

Anthony Randolph je bil zadetek v polno. SAlovenija je tudi z njegovo (veliko) pomočjo leta 2017 prišla do evropskega naslova.
Anthony Randolph je bil zadetek v polno. SAlovenija je tudi z njegovo (veliko) pomočjo leta 2017 prišla do evropskega naslova.
FOTO: Damjan Žibert

Prvi primer se je zgodil novembra v predkvalifikacijah za EuroBasket 2029. Omari Moore je nastopil proti Azerbajdžanu 27. novembra, Jacob Wiley pa tri dni pozneje proti Irski. Podobno se je zgodilo tudi letos poleti. DJ Stewart je igral proti Irski 2. julija, Nate Sestina pa proti Luksemburgu 5. julija. Avgusta bo reprezentančni dres oblekel še Wright.

Kje so rezultati?

Ob tolikšnem številu naturaliziranih košarkarjev bi človek pričakoval tudi vidne rezultate. Vendar temu ni tako. Severna Makedonija se še nikoli ni uvrstila na glavni del svetovnega prvenstva, zadnji nastop na evropskem prvenstvu pa beleži iz leta 2015, ko je zasedla 19. mesto.

Ko naturalizacija izgubi svoj smisel

Čeprav je Severna Makedonija razmeroma majhna država z omejenimi finančnimi sredstvi in infrastrukturo, se ob takšni politiki postavlja logično vprašanje: kakšen je sploh namen? Šest različnih Američanov v nacionalni reprezentanci v tako kratkem obdobju ne prinaša nobene kontinuitete, prav tako pa ni zagotovilo za hiter uspeh.

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Težko je tudi videti, kako lahko naturalizirani igralci vzpostavijo resnično povezavo z državo, njenim košarkarskim programom in domačimi igralci, če se zamenjajo skoraj v vsakem reprezentančnem ciklu. Država ne napreduje ne na reprezentančni ne na klubski ravni, množično podeljevanje državljanstev pa spodkopava osnovni namen vključevanja naturaliziranih igralcev.

TJ Shorts II
TJ Shorts II
FOTO: AP

Primer Severne Makedonije je lahko tudi opozorilo Fibi, da bo morala pravila o naturalizaciji prej ali slej dodatno urediti. Sistem je očitno mogoče izkoriščati, hkrati pa igralci s pridobitvijo evropskega potnega lista pogosto pridobijo tudi določene prednosti v klubskih tekmovanjih. 

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Naturalizirani košarkarji so sicer postali sestavni del sodobne reprezentančne košarke, toda primer Severne Makedonije kaže, kako hitro lahko takšna praksa izgubi svoj prvotni namen, če zanjo ne obstajajo jasnejše omejitve.

Razlagalnik

Naturalizacija v športu je pravni postopek, s katerim športnik pridobi državljanstvo države, v kateri se ni rodil in s katero prvotno ni bil povezan po rodu ali poreklu. V košarki to omogoča igralcem, da zastopajo reprezentanco druge države na mednarodnih tekmovanjih, kot so evropska ali svetovna prvenstva. Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) ima stroga pravila, ki omejujejo število takšnih igralcev v ekipi, saj želi ohraniti nacionalni značaj reprezentanc, hkrati pa manjšim košarkarskim narodom omogočiti večjo konkurenčnost.

EuroBasket je najpomembnejše košarkarsko tekmovanje za moške reprezentance v Evropi, ki ga organizira FIBA Europe. Turnir, ki se odvija vsaki dve leti, določa evropskega prvaka in služi kot kvalifikacijski turnir za svetovna prvenstva ter olimpijske igre. Zgodovina tekmovanja sega v leto 1935, skozi desetletja pa je preraslo v enega najbolj spremljanih športnih dogodkov na stari celini, kjer se merijo najboljše reprezentance, pogosto sestavljene iz igralcev, ki nastopajo v najmočnejših svetovnih ligah, vključno z ligo NBA.

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) je krovna svetovna organizacija, ki upravlja košarko na globalni ravni. Njena glavna naloga je določanje enotnih pravil igre, organizacija velikih mednarodnih tekmovanj in urejanje statusa igralcev. FIBA določa pogoje, pod katerimi lahko igralec nastopa za določeno reprezentanco, vključno z zahtevami glede državljanstva in omejitvami glede naturaliziranih igralcev, da bi zagotovila pošteno igro in preprečila zlorabe sistema, ki bi lahko ogrozile integriteto mednarodnih tekmovanj.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarka severna makedonija

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KOMENTARJI2

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bandit1
27. 08. 2026 10.00
Randolph je bil v ekipi ki jo je vodil strokovnjak Kokoškov, zato tak uspeh.
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0 0
peglezn
27. 08. 2026 09.42
da je tam veliko sonca, sem vedel... da so pa tako zagoreli makedonci, pa ne 😁
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1 0
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