'Komaj čakam, da bom na parketu skupaj z Dončićem'

Na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića so tudi štirje igralci, ki so na nedavno končanem svetovnem prvenstvu do 19 let osvojili bronasto kolajno. To so debitant Vit Hrabar, Urban Kroflič, Mark Padjen in Žak Smrekar. Ob njih pa so na selektorjevem seznamu še Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Rok Radović, Leon Stergar in Luka Ščuka.