Seznam za olimpijske kvalifikacije: Dončić, Čančar, Murić ...

Selektor slovenskih košarkarjev Aleksander Sekulić je na reprezentančni seznam kandidatov za nastop na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Pireju zaenkrat uvrstil šestnajst košarkarjev. Med njimi so tudi Luka Dončić, Vlatko Čančar in Edo Murić.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Reprezentanca bo s pripravami začela v ponedeljek in uvodni teden preživela v Zrečah ter se nato preselila v Ljubljano. Košarkarji iz lige NBA se reprezentančnim zasedbam lahko pridružijo 17. junija. Strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem je na seznam za olimpijski kvalifikacijski turnir v Pireju zaenkrat uvrstil šestnajst košarkarjev. Po odsotnosti zaradi poškodbe se v izbrano vrsto vračata Edo Murić in Vlatko Čančar, sicer pa na seznamu najdemo stare znance. Tudi Luko Dončića, ki v teh dneh z Dallasom začenja veliki finale lige NBA proti Bostonu. Prvič bo del članske reprezentance Miha Cerkvenik.

Aleksander Sekulić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Četa selektorja Aleksandra Sekulića bo med pripravami na olimpijske kvalifikacije odigrala tri pripravljalne dvoboje. Za uvod bo 23. junija gostovala v litovski prestolnici Vilni, dvakrat pa se bo v Stožicah predstavila domačim navijačem.

Slovenija bo drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre med 2. in 7. julijem lovila v grškem Pireju. Kvalifikacijski turnirji bodo sicer potekali še v španski Valencii, latvijski Rigi in portoriškem San Juanu. Na olimpijske igre se bodo uvrstili le zmagovalci z vsakega prizorišča.

Na slovenski praznik Dan državnosti 25. junija se bo še drugič pomerila z Litvo, 28. junija pa še z Brazilijo. "Po uspešni februarski reprezentančni akciji je pred nami z olimpijskimi kvalifikacijami vrhunec letošnjega koledarskega leta. Znova nas spremlja nekaj negotovosti in izzivov, saj še ne vemo povsem, kdaj bomo zbrani v polni zasedbi. Poleg tega bodo igralci na priprave prišli v različnih formah ter z različno igralno kilometrino. Nekateri bodo bolj sveži, drugi utrujeni. A s tem že imamo izkušnje in upam, da bomo tudi tokrat našli pravo ravnovesje in način, kako vse okoliščine združiti v delujočo celoto. Verjamem, da bodo reprezentanti izjemno motivirani in nas bo ob odličnem vzdušju spremljala zelo delovna vnema. Le tako bomo v Grčijo odpotovali optimalno pripravljeni," je bil v izjavi za uradno spletno stran KZS izčrpen selektor Sekulić.

Luka Dončić in Vlatko Čančar FOTO: AP icon-expand

Kako na OI?

Slovenija bo v Grčiji nastopila v skupini A, prvo tekmo pa bo igrala v torek, 2. julija, ob 21. uri po lokalnem času proti Hrvaški. Po dnevu premora 3. julija, ko se bosta med seboj pomerili Hrvaška in Nova Zelandija, pa se bo v četrtek, 4. julija, ob 17.30 po grškem času pomerila še z Novo Zelandijo. V skupini B bosta poleg domačinov Grkov igrala Egipt in Dominikanska republika. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine ter prostem dnevu 5. julija bosta v soboto, 6. julija, na sporedu polfinalna obračuna (A1 : B2 in A2 : B1), v nedeljo, 7. julija, pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger.

Jaka Blažič FOTO: Fiba icon-expand