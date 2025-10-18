Svetli način
Košarka

Sezona se sploh še ni začela, Dončić pa že blesti

Los Angeles, 18. 10. 2025 06.38

M.D.
Luka Dončić bo odlično formo z evropskega prvenstva očitno prenesel tudi v novo sezono lige NBA. Po tem, ko je po prvi tekmi pripravljalnega obdobja priznal, da ga je presenetilo, kako dobro se je počutil na parketu, je na drugi naravnost blestel. Obračun s Sacramento Kings, ki so ga Lakersi tesno izgubili, je zaključil z 31 točkami, 5 skoki in 9 asistencami.

Los Angeles Lakers bodo sezono začeli brez LeBrona Jamesa, ki ima težave z išiasom. Trener Jezernikov JJ Redick se zaveda, da bo na začetku sezone veliko odvisno od Luke Dončića, zato ga zagotovo zelo veselijo predstave Slovenca na pripravljalnih tekmah pred začetkom sezone. Čeprav so Lakersi proti Kingsom doživeli še peti poraz na zadnjih šestih tekmah, je bila predstava Dončića na zadnjem obračunu pripravljalnega obdobja odlična.

Luka Dončić je že na pripravljalnih tekmah pred sezono pokazal, da je v odlični formi
Luka Dončić je že na pripravljalnih tekmah pred sezono pokazal, da je v odlični formi FOTO: AP

Na parketu je preživel dobrih 32 minut, v statistiko pa je vpisal 31 točk, 5 skokov, 9 asistenc, po eno ukradeno žogo in blokado, trikrat pa je izgubil posest žoge. Dončić je zadel 8 od 16 metov iz igre (6/11 metov za tri točke) in 9 od 12 prostih metov. Dončić je tesno končnico obračuna spremljal s klopi, saj je igro zapustil slabih osem minut pred koncem, ko ga je trener kljub njegovim ugovorom povlekel iz igre. Kingsi so si zmago zagotovili s prostim metom Isaaca Jonesa sekundo pred koncem tekme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri Jezernikih so poleg Dončića še štirje igralci presegli mejo desetih točk. Rui Hachimura je vpisal 18 točk, Gabe Vincent je dodal 14 točk, tekmo pa je z 12 točkami in 9 skoki zaključil center DeAndre Ayton. Trenerja Redicka je zagotovo zelo razveselila tudi predstava izkušenega Marcusa Smarta, ki je poleti okrepil moštvo. 14 točkam je dodal tudi štiri ukradene žoge, njegov doprinos v obrambi pa bo v prihajajoči sezoni ključen, saj je Redick priznal, da v moštvu nima na voljo veliko košarkarjev, ki blestijo v obrambnih zadolžitvah. Pri Kingsih je kar sedem košarkarjev preseglo mejo desetih točk, največ pa jih je vpisal Nemec Dennis Schröder, ki je tekmo zaključil s 25 točkami. Lakersi bodo novo sezono v najmočnejši ligi na svetu začeli v noči na sredo po našem času, ko se bodo soočili z Golden State Warriors.

Korošec77
18. 10. 2025 08.40
Bravo Luka, veseli nas njegova dobra kondicija, zrelost, znašel se bo fant tudi v LA, pa še pozitiven bo, ker bo kmalu dobil sina - vsaj tako sem razumel.
Anion6anion
18. 10. 2025 08.29
-2
Se dobro da se je začelo da imate kaj objavit
mojito88521
18. 10. 2025 08.08
+1
Kaj ti pomaga Dončičeva statistika, če so izgubili? Ķošarja je ekipni šport.
Mat3ja
18. 10. 2025 08.20
+2
Pomaga nam vedeti kako dober je drugi pa so zanič 😅
jablan
18. 10. 2025 08.23
+4
Res je ekipni se bodo morali ostali malo potruditi a ne?
