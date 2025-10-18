Sezona se sploh še ni začela, Dončić pa že blesti

Los Angeles Lakers bodo sezono začeli brez LeBrona Jamesa, ki ima težave z išiasom. Trener Jezernikov JJ Redick se zaveda, da bo na začetku sezone veliko odvisno od Luke Dončića, zato ga zagotovo zelo veselijo predstave Slovenca na pripravljalnih tekmah pred začetkom sezone. Čeprav so Lakersi proti Kingsom doživeli še peti poraz na zadnjih šestih tekmah, je bila predstava Dončića na zadnjem obračunu pripravljalnega obdobja odlična.
Na parketu je preživel dobrih 32 minut, v statistiko pa je vpisal 31 točk, 5 skokov, 9 asistenc, po eno ukradeno žogo in blokado, trikrat pa je izgubil posest žoge. Dončić je zadel 8 od 16 metov iz igre (6/11 metov za tri točke) in 9 od 12 prostih metov. Dončić je tesno končnico obračuna spremljal s klopi, saj je igro zapustil slabih osem minut pred koncem, ko ga je trener kljub njegovim ugovorom povlekel iz igre. Kingsi so si zmago zagotovili s prostim metom Isaaca Jonesa sekundo pred koncem tekme.
Pri Jezernikih so poleg Dončića še štirje igralci presegli mejo desetih točk. Rui Hachimura je vpisal 18 točk, Gabe Vincent je dodal 14 točk, tekmo pa je z 12 točkami in 9 skoki zaključil center DeAndre Ayton. Trenerja Redicka je zagotovo zelo razveselila tudi predstava izkušenega Marcusa Smarta, ki je poleti okrepil moštvo. 14 točkam je dodal tudi štiri ukradene žoge, njegov doprinos v obrambi pa bo v prihajajoči sezoni ključen, saj je Redick priznal, da v moštvu nima na voljo veliko košarkarjev, ki blestijo v obrambnih zadolžitvah. Pri Kingsih je kar sedem košarkarjev preseglo mejo desetih točk, največ pa jih je vpisal Nemec Dennis Schröder, ki je tekmo zaključil s 25 točkami. Lakersi bodo novo sezono v najmočnejši ligi na svetu začeli v noči na sredo po našem času, ko se bodo soočili z Golden State Warriors.
