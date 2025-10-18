Sezona se sploh še ni začela, Dončić pa že blesti

Luka Dončić bo odlično formo z evropskega prvenstva očitno prenesel tudi v novo sezono lige NBA. Po tem, ko je po prvi tekmi pripravljalnega obdobja priznal, da ga je presenetilo, kako dobro se je počutil na parketu, je na drugi naravnost blestel. Obračun s Sacramento Kings, ki so ga Lakersi tesno izgubili, je zaključil z 31 točkami, 5 skoki in 9 asistencami.

Los Angeles Lakers bodo sezono začeli brez LeBrona Jamesa, ki ima težave z išiasom. Trener Jezernikov JJ Redick se zaveda, da bo na začetku sezone veliko odvisno od Luke Dončića, zato ga zagotovo zelo veselijo predstave Slovenca na pripravljalnih tekmah pred začetkom sezone. Čeprav so Lakersi proti Kingsom doživeli še peti poraz na zadnjih šestih tekmah, je bila predstava Dončića na zadnjem obračunu pripravljalnega obdobja odlična.

Luka Dončić je že na pripravljalnih tekmah pred sezono pokazal, da je v odlični formi FOTO: AP icon-expand

Na parketu je preživel dobrih 32 minut, v statistiko pa je vpisal 31 točk, 5 skokov, 9 asistenc, po eno ukradeno žogo in blokado, trikrat pa je izgubil posest žoge. Dončić je zadel 8 od 16 metov iz igre (6/11 metov za tri točke) in 9 od 12 prostih metov. Dončić je tesno končnico obračuna spremljal s klopi, saj je igro zapustil slabih osem minut pred koncem, ko ga je trener kljub njegovim ugovorom povlekel iz igre. Kingsi so si zmago zagotovili s prostim metom Isaaca Jonesa sekundo pred koncem tekme.

