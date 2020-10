Shante Evans ostaja na Poljskem

Ameriška košarkarica s slovenskim potnim listom Shante Evans je za izbrano vrsto, kot piše na uradni spletni strani KZS, zaigrala na trinajstih uradnih tekmah. V minuli sezoni je imela smolo s poškodbo, tako da je izpustila novembrski cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto. Tudi v poljskem klubu, kamor se je preselila iz Francije, zaradi poškodbe ni veliko igrala. Poškodovala se je namreč že v drugem kolu in se v ekipo vrnila 15. februarja. Tako je v predčasno končani sezoni odigrala le sedem tekem ter v šestindvajsetih minutah v povprečju dosegala dobrih šest točk in prav toliko skokov.



Tina Cvijanovič je špansko Almerio zamenjala za italijanski Videm. Dvaindvajsetletna članica slovenske izbrane vrste, ki na prve članske minute na uradni tekmi sicer še čaka, je po sezoni igranja v drugi španski ligi okrepila ekipo Delser LSB Udine. V zasedbi, ki nastopa v severni skupini italijanske druge lige, bo nosila dres s številko 35. Sobočanka je v pretekli sezoni v dresu Almerie zaigrala na devetnajstih tekmah. V povprečju je na parketu prebila 25 minut ter v tem času v statistiko dodala slabih sedem točk, tri skoke in eno podajo na tekmo. Cvijanovičeva je prve košarkarske korake naredila v domačem ŽKK Pomurje, se v sezoni 2013/14 pridružila Mariborčankam ter se po petih letih lani prvič podala na tuje. Leta 2017 je bila članica slovenske reprezentance do 20 let, ki se je na Portugalskem veselila srebrne medalje na evropskem prvenstvu.