Shaq: Dragi Luka. Nikoli nisem videl tvojega očeta, tako da sklepam, da je tvoja mama samska

Shaq je še tekom snemanja podcasta pobrskal po medmrežju in vnesel Lukovo ime in priimek v iskalnik Google. "O moj bog. Vav, Luka. Dragi Luka, videl sem tvoje slike z mamo. Nikoli nisem videl tvojega očeta, tako da sklepam, da je tvoja mama samska. In če je … poznam nekoga," je bil nad Mirjam Poterbin navdušen O'Neal. V svojem, zabavnem slogu, je šel še dlje in se pošalil, da ji bo, ko jo bo spoznal, zapel. "Are you Luka? You live on a second floor (besedilo iz pesmi Suzanne Vega – Luka, op. p.)?"

Kar zadeva Dončićeva dobrega začetka NBA-kariere, pa je Shaq prepričan, da gre velik del zaslug ekipi Dallasa, ki ima v Luko precejšnje zaupanje. "Trener Dallasa je potrpežljiv ... Radi imajo Luko. V Dallasu imajo radi evropske košarkarje. Dirk je potreboval štiri do pet let, da je postal Dirk. Ta fant (Luka, op. p.) navdušuje," je dejal O’Neal, ki pa ne skriva navdušenja nad Traeom Youngom. "Všeč mi je, kar dela Trae ko mu gre. Ko mu ne gre, mu pač ne gre. Toda premlad, da bi vse storil sam," je pokomentiral 216 centimetrov visoki 46-letnik.