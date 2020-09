Shaq pozabil, od kod prihaja Dragić: 'Nimam pojma'

Goran Dragić je bil vroča roba prvega polčasa na tekmi drugega kroga končnice med Milwaukeejem in Miamijem. V prvih dveh četrtinah je najboljši ekipi rednega dela sezone nasul 19 točk. Ni čudno, da si je med polčasoma prislužil precejšnjo hvalo strokovnega komentatorjaTNT-jevega studia Shaquilla O'Neala. "Goran Dragić a.k.a. 'The Dragon'. Ne pozabimo, da je igral skupaj s Stevom Nashom. Če kaj, potem ve, kako prodirati v raketo. Je odličen strelec. V državi, iz katere prihaja, je eden od najboljših igralcev in strelcev," je začel razlagati Shaquille O'Neal.