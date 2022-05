Shaq: Upam in verjamem, da bo odločala sedma tekma

Čeprav je bil skupaj z Devinom Bookerjem tudi tokrat najboljši strelec tekme (oba sta dosegla po 28 točk, op. a.), je za Luko Dončićem ena najslabših tekem v končnici doslej. Zbral je namreč vsega dve podaji, kar je najmanj na tekmah izločilnih bojev v njegovi karieri. Shaquille O'Neal je med glavnimi razlogi za poraz izpostavil, koliko več metov si v primerjavi s soigralci vzameta Dončić in Jalen Brunson , ter dodal, da bo moral slovenski as v igro bolj vključiti še ostale košarkarje svojega moštva. "Videli smo, da je Dallas boljša ekipa, ko so vsi na parketu vpleteni v igro. Po takšnem porazu pričakujem, da se bodo pobrali in zaigrali bolj agresivno. Mislim in upam, da bomo spremljali tudi sedmo tekmo."

Pri Phoenixu so bili tokrat zelo razpoloženi prav vsi trije največji zvezdniki franšize. Booker je, kot že rečeno, narekoval ritem v napadu z 28 točkami. Pod obročem je kraljeval DeAndre Ayton z 20 točkami in devetimi skoki, Chris Paul pa je sam zbral več asistenc kot celotna ekipa Dallasa, in sicer deset.

"Ko si najboljši košarkar svoje ekipe, moraš nase prevzeti odgovornost. Booker je bil odličen, prav tako Ayton. Chris Paul se je lahko zaradi tega nekoliko odpočil. Če od 37-letnika zahtevaš, da je vsako tekmo najboljši igralec tvoje ekipe, to ni ne dobro ne pošteno," je razporeditev napadalnega bremena pri Phoenixu komentirala legenda franšize iz Arizone Charles Barkley.

Barkley tudi verjame, da lahko sonca že na šesti tekmi pridejo do odločilne četrte zmage. Ključ do uspeha pa vidi v dobrem začetku tekme: "Ves pritisk bo na Dallasu. Če bo Dallas zadeval, bo povsem drugačna tekma. Ko igraš za napredovanje v gosteh, je tvoja prva naloga, da umiriš dvorano in navijače. Phoenix bo moral to storiti že v prvi četrtini. Če jim uspe, potem imajo možnosti."