Shaquille O'Neal si je spet privoščil Dončića: tokrat zajahal konjička

Podaje Dončića (na fotografiji) so bile v Sacramentu praviloma natančne, ena od manj posrečenih pa je skupaj s kasnejšo reakcijo nasmejala Shaquilla O'Neala.

Luka Dončić se je spet znašel v izboru Shaquilla O'Neala, ki v sodelovanju z NBA oziroma televizijo TNTže dlje časa blesti kot strokovni komentator. Rubrika Shaqtin' A Fool je namenjena najsmešnejšim trenutkom, slovenski zvezdnik ekipe Dallas Mavericks pa je po izboru O'Neala, nekdanjega člana ekip Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers in Boston Celtics, tokrat zasedel četrto mesto.

DONCIC

"Številka štiri, Luka Dončić. Svojega konja je popeljal po stari Shaqtin' cesti," je v smehu skupaj s sodelavci dejal O'Neal."Kam pa je to šlo?" so se vprašali ob podaji, ki je tudi na začudenje lastnika Mavsov Marka Cubana med gostovanjem pri Sacramento Kingsih (123:127) končala globoko na tribuni ob igrišču. Dončićevo jezno poskakovanje so začinili še s posebno animacijo, ki ob zvokih country glasbe v različnih situacijah prikazuje Dončićevo "jahanje" na otroškem konjičku.

Ljubljanski košarkarski as sicer v tej sezoni blesti (tudi) z natančnimi podajami, saj njegovo povprečje dosega 9,0 podaje na tekmo. Ravno v Sacramentu je Dončić spet postavil celo kopico rekordov: 25 točk, 15 skokov in 17 podaj na eni tekmi ni vknjižil še nihče v zgodovini franšize, Dončić pa se je kot najmlajši v zgodovini NBA veselil trojnega dvojčka z vsaj 15 skoki in podajami. Postal je tudi najmlajši v zgodovini NBA s trojnim dvojčkom, ki je vseboval vsaj 17 podaj.

Deseta epizoda Shaqtin' a Fool, kjer je prvo mesto tokrat zasedel nekdanji Dončićev soigralec DeAndre Jordan: