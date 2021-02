Shaquille O’Neal: Dallas potrebuje še enega pravega zvezdnika

Kenny Smith , tudi analitik na televiziji TNT in prav tako dolgoletni član lige NBA, je nato Shaqu odgovoril, da Dallas že ima takšnega košarkarja, Kristapsa Porzingisa , nakar je nekdaj nezaustavljivi center dejal: "Latvijec tega nikakor ne počne … Dallas potrebuje še enega zvezdnika." 25-letni Latvijec sicer letos v povprečju dosega 19,6 točke in 8,2 skoka na tekmo.

Ob novi bledi predstavi Dončića in soigralcev se je nad taktiko franšize iz Teksasa čudil tudi legendarni Charles Barkley. "Ne razumem, zakaj še naprej vztrajajo z meti za tri. Če si najslabši v celotni ligi, ne bi smel neprestano metati z razdalje. To enostavno ni smiselno," je dejal Barkley. Košarkarji Dallasa letos v povprečju zadenejo manj kot tretjino vseh metov za tri točke (33,2 %), s čimer so v tem segmentu najslabša ekipa lige. Na drugi strani Los Angeles Clippersi, ki so v metih z razdalje najučinkovitejši, te zadevajo z več kot 42-odstotno uspešnostjo.