Shaquille O'Neal priskočil na pomoč v prometni nesreči

Kot so na družbenem omrežju Facebook zapisali na policiji v Alachua Countyju, je 48-letni, nekdanji košarkarski zvezdnik Shaquille O'Neal v ponedeljek videl okvaro avtomobila, nesebično ustavil ter pomagal voznici. "Ustavil je, da preveri, če je z voznico vse v redu in skupaj z njo počakal, da pride policija,"je zapisal lokalni šerif.

V objavljenem videu je videti tudi, kako prispe policija in kako se košarkar simpatično pozdravi z organi reda in miru. Ko je prišla uradna policijska pomoč, se je O'Neal le še poslovil in nadaljeval svojo pot. Razlog za nesrečo pa je bila po videnem sodeč počena pnevmatika.