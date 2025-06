Shepardova takoj vnesla mir pod obročema: zmaga Slovenk proti Črni Gori

Slovenke na peti zaporedni eurobasket odhajajo s pričakovanji, da se prvič doslej prebijejo v četrtfinale. Mednarodna košarkarska zveza Fiba jih je v zadnjem takoimenovanem "power rankingu" uvrstila celo med štiri najboljše ekipe za Francijo, Belgijo in Španijo. Slovenija je v pripravah vpisala pet zmag, po dve proti Portugalski in Veliki Britaniji, ter danes s Črno goro in dva poraza v Srbiji, kjer je proti selekciji igralk iz ruskega prvenstva nastopila v okrnjeni postavi.Za uvrstitev v četrtfinale bo morala Slovenija na evropskem prvenstvu osvojiti eno od prvih dveh mest v skupini s Srbijo, Italijo in Litvo. Prvo tekmo bo igrala proti slednji 18. junija.

Slovenija je zadnjo tekmo odigrala tudi z Jessico Shepard, ki se je izkazala v kvalifikacijah za EP in ki je trenutno članica ekipe lige WNBA Minnesota Lynx. Američanka s slovenskim potnim listom je bila tudi tokrat najboljša igralka na parketu; v dobrih 28 minutah je zbrala 18 točk in 12 skokov. Selektor Georgios Dikaulakos je proti Črni gori priložnost ponudil vsem dvanajstim igralkam na klopi - s tribune sta tekmo spremljali Špela Brecelj in Zoja Štirn, poleg Shepardove pa so znova izstopale članice začetne peterke Teja Oblak (9 točk, 7 podaj), Eva Lisec, Zala Friškovec in Ajša Sivka, ki so dodale po sedem točk.

Slovenske košarkarice so priprave na bližajoče se evropsko prvenstvo z zmago proti Čri Gori. FOTO: Košarkarska zveza Slovenije icon-expand