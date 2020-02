Dončić bo stisnil zobe in zaigral. Si bo priigral tudi darilo in prvič premagal Dragića?

Luka Dončić bo skušal prvič premagati Dragića na uradni tekmi. Na edinem medsebojnem obračunu med zlatima slovenskima reprezentantoma je bil uspešnejši Goran Dragić . Zgodilo se je lani na Floridi, ko je Miami 'vseslovenskem' obračunu 28. marca slavil s 105:99. Dallasu igra Vročice v zadnjih sezonah nikakor ne odgovarja. Miami nocoj lovi šesto zaporedno zmago nad Mavsi. Ti so bili v zadnjem poskusu – na prvi tekmi v tej sezoni (14. december v Dallasu) zelo blizu zmage, a klonili v podaljšku. Miami je na zadnjih 17 tekmah z Dallasom slavil kar 15-krat. Tudi tokrat bosta oba Slovenca imela bučno podporo slovenskih navijačev. Iz franšize Heat so ameriškim novinarjem zaupali, da jih pričakujejo približno 2500, na tekmo pa številčno 'romajo' tudi slovenski novinarji, zanimanje pa je tudi med Srbi in Španci. Tam bo tudi naša ekipa.

Dončića so na zadnji tekmi v San Antoniu nasprotniki pošteno pretepli, a tega je na nek način v ligi NBA že vajen. Sodniki pogostokrat (nehote?) spregledajo očitne prekrške nad Luko, nazadnje pa je poleg nekaj prask po obrazu nastradal tudi palec. Na srečo na levi roki, ki pri metu Luke ni odločilen. Tudi zavoljo slovenskih navijačev bo Luka stisnil zobe in po naših informacijah nocoj nastopil v Miamiju. Kako tudi ne bi, še kako dobro se najbrž spomni, kakšno vzdušje so slovenski navijači na Floridi pripravili v lanski sezoni. Tudi tokrat – kljub nekaj odpovedi zaradi strahu pred koronavirusom – se obeta podobno število Slovencev v Miamiju. "Iskreno povedano je bilo to morda prvič v moji karieri, da sem bil živčen pred tekmo. Bilo je nekaj drugačnega zame, toda bila je to posebna noč," se je lanske tekme v Miamiju spomnil Dončić.

Dončić praznuje ameriško polnoletnost

Prav danes (28. februar) praznuje Luka Dončić, in sicer šele svoj 21. rojstni dan. Tudi zato bo tekma zanj zagotovo še toliko bolj pomembna in bo še bolj lačen zmage. Čestitke za 21-letnega Ljubljančana že pred tekmo dežujejo z vseh strani. Najlepše darilo si lahko priigra sam s soigralci, če mu uspe premagati zasedbo Heatov. Ta je do danes na domačem parketu v tej sezoni izgubila le štirikrat (23-4), a Heati po All-Star premoru ne igrajo v najboljši formi. Na drugi strani so Mavsi na zadnjih petih tekmah slavili kar štirikrat, za nameček na gostovanjih igrajo bistveno bolje kot doma (20-9).