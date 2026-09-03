Si Dončić v slačilnico res tako močno želi Hrvata? Ameriški mediji so prepričani v to

Po predlaganem modelu bi Lakersi pridobili Karla Matkovića, v nasprotno smer pa bi odšla Jaden Hardy in Dalton Knecht. Pelicansi, ki jih pri sestavljanju moštva omejujejo pravila tako imenovanega "first aprona", bi lahko njuni pogodbi vključili s pomočjo posebnih izjem (NTMLE in TPE). Lakersi bi s tem število igralcev zmanjšali s 16 na dovoljenih 15, obenem pa bi dobili okrepitev v raketi.

Lakersi iščejo pomoč pod košem

Lani sta centra Walker Kessler in Kevon Looney skupaj odigrala le 26 tekem. Kessler je zaradi operacije rame izpustil skoraj celotno sezono pri Utah Jazzu, Looney pa se je spopadal s poškodbami in pri začasnem trenerju Jamesu Borregu ni imel pomembnejše vloge.

Karlo Matković v dresu Cedevite Olimpije, kejr je doživel dokončno afirmacijo. FOTO: Damjan Žibert

Vstop v novo sezono zgolj z omenjenima igralcema bi predstavljal veliko tveganje, predvsem v Zahodni konferenci, kjer kraljujejo centri, kot sta Victor Wembanyama in Nikola Jokić. Čeprav Matković s svojimi 208 centimetri v ligi NBA večinoma igra na položaju krilnega centra, lahko brez težav pokrije tudi mesto centra, kar bi trenerju JJ-u Redicku ponudilo dodatne taktične možnosti.

'Luka bi ga oboževal'

Neimenovani trener iz Zahodne konference je pred kratkim za Heavy Sports dejal, da bi bil Dončić nad prihodom Matkovića navdušen. "Luka bi ga oboževal. Je izjemen atlet. Če mu podaš žogo blizu obroča, bo akcijo zanesljivo zaključil. V obrambi se odlično giblje, hitro pokriva prostor in blokira mete, ko nasprotnik prebije prvo obrambno linijo. Met za tri točke še razvija, vendar ga je sposoben zadeti."

Trener je dodal, da številni poznavalci njegove igre Matkovića spremljajo že od njegovih evropskih dni. "Veliko nas ga spremlja že od nastopov v Evropi in za hrvaško reprezentanco. Že takrat je deloval kot igralec, ki bi si zaslužil večjo vlogo. Včasih je za razvoj potreben čas, vendar bo pripravljen, ko bo dobil pravo priložnost."

Pelicansi ga ne želijo zlahka izpustiti

Novinar Dan Woike iz časnika The Athletic je prejšnji mesec poročal, da Pelicansi Matkovića za zdaj ne nameravajo zamenjati, še posebej potem, ko so pred začetkom sezone aktivirali pogodbeno opcijo za novo leto sodelovanja. Kljub temu je konkurenca v moštvu velika. Na položaju centra naj bi v prvi peterki igral Derik Queen, ob njem pa so še Yves Missi, DeAndre Jordan in Christian Koloko.

Podobno gnečo najdemo tudi na krilnih položajih, kjer za igralne minute konkurirajo Zion Williamson, Trey Murphy III, Herbert Jones, Saddiq Bey, Bennedict Mathurin, Micah Peavy, Trendon Watford in Matković.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke