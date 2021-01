Sijajna Olimpija brez težav še drugič ugnala Bodućnost

Ljubljančani so prikazali eno najboljših predstav v tej sezoni. Zadeli so kar 18 trojk (iz 36 poskusov), imeli 70-odstotni met za dve točki (12:17), bili nezgrešljivi s črte prostih metov (17:17), dobili so skok s 25:23 in pred zadnjo četrtino vodili že z več kot dvajsetimi točkami razlike.

Sanjski je bil predvsem tretji del igre, ki ga je Cedevita Olimpija dobila s 33:20 in v katerem je zadela kar osem trojk. Jarrod Jones je v tretji četrtini dosegel 14 od svojih 20 točk, zadel pa je štiri od skupno šestih trojk iz devetih poskusov.

Cedevita Olimpija je bila po treh četrtinah in šestnajstih zadetih trojkah celo v igri za zgodovinski dosežek po številu trojk na eni tekmi lige Aba. Ob zgolj dveh zadetih v zadnjih desetih minutah je za dve zaostala za drugim najboljšim rezultatom lige Aba – Crvena zvezda jih je v tej sezoni proti FMP zadela dvajset, rekord pa je zgrešila za pet trojk. Cedevita je 6. 2. 2010 proti Zagrebu za tri točke metala 23:37.

Prvo ime tekme je bil domači kapetanJaka Blažič. Ob zgolj dveh zgrešenih metih je dosegel 28 točk za statistični indeks 31. Trojke je metal 5:7, proste mete 9:9, za dve točki pa 2:2.

Cedevito Olimpijo ta teden čaka še en obračun v ligi Aba, in sicer v nedeljo v Splitu (15.00), naslednji teden pa znova dve domači preizkušnji, v sredo v evropskem pokalu proti francoskemu Bourg en Bresseu in v soboto, 30. januarja, s Partizanom.