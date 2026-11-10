Sijajna predstava zmajev za četrto zaporedno zmago

Ljubljančani so si v Rostocku po izenačeni prvi četrtini, ki so jo dobili po zaslugi trojke Matthewa Hurta, prvo večjo prednosti priigrali v uvodu v drugo, ko so povedli z 31:22. Nemci so se sicer približali, Olimpija pa je imela devet točk naskoka spet ob menjavi strani. Predvsem v taktičnem smislu je Olimpija igrala zelo dobro in ustavila tekmečev met z razdalje.

V nadaljevanju so Ljubljančani ritem stopnjevali ter v 24. minuti pri vodstvu z 61:45 domače prisilili v minuto odmora. Ta ni prinesla spremembe in prednost je narasla celo na 66:47. Rostock je razliko začel loviti z nižjo postavo in hitrejšo igro. Do zadnjega odmora se je razlika stopila na 60:70.

A razlika je ostala dvomestna vse do konca, ljubljansko zmago pa je bržkone ob izteku napada slabi dve minuti pred koncem potrdil Rihards Lomažs, ki je zadel za 85:71.