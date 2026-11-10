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Sijajna predstava zmajev za četrto zaporedno zmago

Ljubljana, 10. 11. 2026 22.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Cedevita Olimpija - Derthona

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sedmem krogu evropskega pokala (skupina A) gostovali v Rostocku in premagali tamkajšnje Seawolves z 88:71 (24:21, 50:41, 70:60).

Cedevita Olimpija
Cedevita Olimpija
FOTO: Damjan Žibert

Ljubljančani so si v Rostocku po izenačeni prvi četrtini, ki so jo dobili po zaslugi trojke Matthewa Hurta, prvo večjo prednosti priigrali v uvodu v drugo, ko so povedli z 31:22. Nemci so se sicer približali, Olimpija pa je imela devet točk naskoka spet ob menjavi strani. Predvsem v taktičnem smislu je Olimpija igrala zelo dobro in ustavila tekmečev met z razdalje.

V nadaljevanju so Ljubljančani ritem stopnjevali ter v 24. minuti pri vodstvu z 61:45 domače prisilili v minuto odmora. Ta ni prinesla spremembe in prednost je narasla celo na 66:47. Rostock je razliko začel loviti z nižjo postavo in hitrejšo igro. Do zadnjega odmora se je razlika stopila na 60:70.

A razlika je ostala dvomestna vse do konca, ljubljansko zmago pa je bržkone ob izteku napada slabi dve minuti pred koncem potrdil Rihards Lomažs, ki je zadel za 85:71.

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Pri Cedeviti Olimpiji je s 100-odstotnim metom iz igre, 18 točkami ter po štirimi skoki in podajami izstopal Urban Kroflič. Zach Copeland je za Rostock dosegel 26 točk.

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