Sijajna zmaga: Olimpija v Stožicah zdržala nalet Unicsa

Varovanci Slavena Rimca so v Stožicah prikazali najboljšo predstavo v dosedanjem poteku evropske sezone. Favorizirani gosti so vodili samo na začetku srečanja. V četrti minuti pa so zmaji prvič prišli do vodstva, ki ga v nadaljevanju niso več izpustili iz rok. Ob začetku zadnje četrtine se je sicer zdelo, da se ponavlja Olimpijin urok zapravljanja visokih prednosti, a so se Ljubljančani pred samim zaključkom ponovno zbrali in gostom niso več dovolili preobrata. Maik Zirbes je s črte prostih metov v zadnji minuti poskrbel, da domačim navijačem ni bilo treba trepetati do zadnje sekunde.



Prvo ime ob zelo pomembni zmagi je bil Američan Mikael Hopkins, ki je s klopi dosegel kar 20 točk. Zadel je tri od petih trojk, zgrešil pa ni niti enega prostega meta. Izdatno sta mu pomagala šeRyan Boatright(14 točk) in Cody Miller-McIntyre, ki je dodal eno manj, a je bil v prvi četrtini glavni razlog za vodstvo domače zasedbe. Vse pohvale si zasluži tudi kapetan Jaka Blažič, ki mu met sicer ni stekel, a je zadel eno najpomembnejših trojk na tekmi. Na koncu se je zaustavil pri desetih točkah in šestih skokih.

Olimpijo do konca rednega dela Eurocupa čakajo še trije krogi, dve zmagi pa bi ji bolj ali manj že zagotovili napredovanje v drugi del. Na roku Ljubljančanov gre tudi izid s tekme v Franciji, kjer je Nanterre izgubil proti Darušafaki. V osmem krogu v Stožice prihaja italijanska Brescia.

Več sledi!