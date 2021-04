Sijajni Prepelič s 24 točkami potopil Albo v Berlinu

Berlinska Alba je pred koncem prvega polčasa proti Valencii, ki je nujno potrebovala zmago, vodila že za 19 točk. V drugem polčasu pa so se Španci na krilih razigranega Klemna Prepeliča uspeli vrniti v tekmo, že v šesti minuti tretje četrtine so uspeli izenačiti, prvič pa so povedli šele nekaj minut pred koncem obračuna. A to je bilo dovolj za sila pomembno zmago, s katero Valencia ostaja v boju za končnico Evrolige.

Prepelič je bil daleč najboljši strelec pri gostih s 24 točkami, zadel je pet od sedmih metov za tri, imel pa je tudi tri skoke in kar sedem asistenc. Obračun je končal s sijajnim indeksom 29.