Silver o vračanju gledalcev: Računamo, da bomo imeli v naslednji sezoni relativno polne dvorane

"Precej optimističen sem," je dejal Adam Silver v spletnem pogovoru z novinarji dan pred tekmo vseh zvezd lige. "Približno pol ekip že dovoljuje vstop navijačem v arene. Če se bo cepljenje nadaljevalo s sedanjim tempom in bo cepivo še naprej učinkovito, računamo, da bomo imeli v naslednji sezoni velik delež relativno polnih dvoran," je dejal. Nekatera moštva že od začetka februarja dovoljujejo obisk gledalcem, a imajo ob tem stroge omejitve na število obiskovalcev. Medtem je Silver razkril tudi, da cepljenje ne bo obvezno za igralce lige. Odločitev o cepljenju bo osebna, kot to velja za vse v skupnosti, je dejal. Ob tem bo liga in združenje igralcev sodelovalo pri posredovanju informacij glede cepiv. Medtem je komisar lige NBA tudi zavrnil možnost spremembe legendarnega logotipa lige. V zadnjem času je namreč nekaj igralcev predlagalo, da se logotip silhuete Jerryja Westa zamenja s silhueto lani preminulega Kobeja Bryanta. Med njimi je bil najglasnejši Kyrie Irving.