Silver še vedno previden, kar se tiče nadaljevanja lige NBA

Domača ekipa Orlanda Magic je v "mehurček" lige NBA vstopila brez dveh košarkarjev. Za zdaj še neimenovani igralec je ostal brez možnosti za nastop, potem ko je bil pozitiven na covid-19, branilec Markelle Fultz pa se je iz osebnih razlogov, ki niso povezani z virusom, odločil, da za zdaj še ne bo del ekipe, ki se bo borila za končnico lige NBA, je medijem sporočil vodja košarkarskih operacij pri Orlandu Jeff Weltman.

Komisar lige NBA Adam Silver pa je v okviru videokonference ponovil, da lahko "znatno širjenje" koronavirusa zamaje varnostni "mehurček" lige in povzroči drugo zaustavitev sezone, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Silver je dejal, da v celoti pričakuje, da bodo nekateri igralci, ki se bodo zbrali na Floridi, pozitivni na koronavirus in ne bodo mogli nadaljevati prekinjene sezone. Znamenje za preplah pa bi se prižgalo ob znatnem povečanju števila okuženih v varovanem mehurčku, kar pomeni, da bi ta košarkarski kampus morali zapreti in sezono znova prekiniti. "Zelo zaskrbljeni bi bili, če bi se izkazalo, da so naši košarkarji preživeli celotno karantensko obdobje brez okužbe, nato pa bi se okužili tukaj. To bi pomenilo, da obstaja zelo velika luknja v tem našem mehurčku," je dejal Silver.