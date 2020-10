Simmons: 'Giannis bi moral v Dallas k Dončiću'

Giannis Antetokounmpo ima še eno sezono pogodbe z Milwaukeejem, nato pa se bo odločil, kako naprej. Glede na napovedi ameriških košarkarskih strokovnjakov, sta zanj najbolj zanimivi moštvi za prestop Miami Heat in Dallas Mavericks. V obeh moštvih sta ključna igralca Slovenca, Goran Dragić in Luka Dončić. Po zgodnjih napovedih bi moral Miami ponuditi kar precej, omenja se tudi pozitivno presenečenje letošnje končnice Tyler Herro, ki bi kot menjava lahko odšel v Milwaukee. Vse je seveda pod velikim vprašajem, če se bo Grk sploh odločil, da zapusti Milwaukee.

A še bolj grškemu zvezdniku in nakoristnejšemu igralcu rednega dela lige NBA (MVP) "svetujejo" naj okrepi zasedbo Dallasa, kjer bi z Dončićem in Kristapsom Porzingisem tvoril evropski sanjski trio in krenil v lov za naslov prvaka. Takega mnenja je tudi NBA analitik Bill Simmons, ki je v pogovorni oddaji dejal: "Če bi bil na njegovem mestu, bi šel k Luki Dončiću. Mislim, da bo Luka naslednji "veliki". Zame to sploh ni dilema, grem v Dallas. Giannis pogleda Luko in reče, osvajali bomo naslove, ne naslova."

Milwaukee je bil najboljše moštvo rednega dela, nato je prišla prekinitev sezone zaradi koronavirusa in v končnici Bucksi niso bili več tako dobri, izločil jih je prav Dragićev Miami, čeprav Vročica ni bila v vlogi favorita pred začetkom serije.