'Dončić bi lahko letošnjo sezono končal s povprečjem 38 točk na tekmo'

Luka Dončić je po tem, ko je na uvodnih tekmah sezone v statistiko vpisal "le" 28 in 23 točk, dvignil raven igre in na zadnjih tekmah, ki jih je odigral proti Utahu in Portlandu, skupno dosegel kar 93 točk. S tem si je slovenski superzvezdnik krepko popravil povprečje števila točk, ki ga dosega na tekmo, in skočil na prvo mesto lestvice strelcev v letošnji sezoni. 27-letnik po štirih odigranih tekmah v povprečju dosega 36 točk, kar je trenutno tri točke več od drugouvrščenega Anthonyja Edwardsa, ki bo zaradi poškodbe kolena po prvotnih analizah odsoten vsaj dva meseca.

O Dončiću in njegovem strelskem učinku je spregovoril tudi eden najbolj znanih ameriških košarkarskih analitikov Bill Simmons. V podkastu The Bill Simmons Podcast, ki velja za enega izmed najbolj priznanih in zgodovinsko najuspešnejših športnih podkastov na svetu, je Simmons napovedal, da bo prvi zvezdnik Lakersov letošnji redni del sezone končal v povprečju med 36 in 38 točkami na tekmo. Simmons je takšnega mnenja predvsem zaradi dejstva, da je večina napadov jezernikov usmerjena v Dončića, kar na koncu vodi do tega, da prvi zvezdnik Lakersov na skoraj vsaki tekmi dosega po 30 točk in več na tekmo.