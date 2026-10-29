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Košarka

'Dončić bi lahko letošnjo sezono končal s povprečjem 38 točk na tekmo'

Ljubljana, 29. 10. 2026 13.19 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Luka Dončić

Znani ameriški športni komentator Bill Simmons je v svojem podkastu v pogovoru s Cousinom Salom med drugim spregovoril tudi o Luki Dončiću in napovedal povprečje števila točk, ki naj bi ga v letošnji sezoni dosegal slovenski superzvezdnik. Simmons pričakuje, da bo slovenski superzvezdnik letošnji redni del sezone končal z vsaj 36 točkami na tekmo v povprečju. Dosežek, ki je nazadnje uspel Jamesu Hardnu v sezoni 2018/19.

Luka Dončić je po tem, ko je na uvodnih tekmah sezone v statistiko vpisal "le" 28 in 23 točk, dvignil raven igre in na zadnjih tekmah, ki jih je odigral proti Utahu in Portlandu, skupno dosegel kar 93 točk. S tem si je slovenski superzvezdnik krepko popravil povprečje števila točk, ki ga dosega na tekmo, in skočil na prvo mesto lestvice strelcev v letošnji sezoni. 27-letnik po štirih odigranih tekmah v povprečju dosega 36 točk, kar je trenutno tri točke več od drugouvrščenega Anthonyja Edwardsa, ki bo zaradi poškodbe kolena po prvotnih analizah odsoten vsaj dva meseca.

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O Dončiću in njegovem strelskem učinku je spregovoril tudi eden najbolj znanih ameriških košarkarskih analitikov Bill Simmons. V podkastu The Bill Simmons Podcast, ki velja za enega izmed najbolj priznanih in zgodovinsko najuspešnejših športnih podkastov na svetu, je Simmons napovedal, da bo prvi zvezdnik Lakersov letošnji redni del sezone končal v povprečju med 36 in 38 točkami na tekmo. Simmons je takšnega mnenja predvsem zaradi dejstva, da je večina napadov jezernikov usmerjena v Dončića, kar na koncu vodi do tega, da prvi zvezdnik Lakersov na skoraj vsaki tekmi dosega po 30 točk in več na tekmo.

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Zadnji košarkar, ki je v ligi NBA redni del sezone končal s povprečjem 36 točk na tekmo, je bil James Harden v sezoni 2018/19 v dresu Houstona. Pred Hardnom pa je bil zadnji košarkar, ki je dosegal vsaj 36 točk ali več na tekmo, legendarni Michael Jordan v sezoni 1986/87, ko je v dresu Chicago Bullsov dosegal neverjetnih 37 točk na tekmo.

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luka dončić nba podkast bill simmons

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KOMENTARJI1

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Davison
29. 10. 2026 14.00
kaj ima veze koliko bo imel povprečje? Koliko bo zmag je važno
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