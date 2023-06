Simone Pianigiani novi trener košarkarjev Cedevite Olimpije

Italijan Simone Pianigiani je novi trener košarkarjev Cedevite Olimpije. V preteklosti je vodil moštva v elitni evroligi, nekaj časa pa je bil tudi selektor italijanske reprezentance. Štiriinpetdesetletni strokovnjak z Apeninskega polotoka je podpisal triletno pogodbo, je sporočila ljubljanska ekipa.

Italijanski strateg je na klopi Cedevite Olimpije zamenjal Mira Alilovića, ki je slovenske prvake vodil po prekinitvi pogodbe z Jurico Golemcem v marcu 2023. Ljubljanski klub bo tako vstopil v novo obdobje, saj bo Pianigiani prvi glavni trener na klopi zmajev, ki ne prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije. Skupaj z njim bo na klop ljubljanskega kolektiva prišel tudi Andrea Turchetto, ki bo deloval kot pomočnik glavnega trenerja. "Zadovoljen sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Ljubljano poznam še iz časov, ko sem tu gostoval v evroligi in bil prisoten na evropskem prvenstvu 2013. Dvorana Stožice je prelepa. Spoznal sem vse člane organizacije v Cedeviti Olimpiji in veselim se dela v prihajajoči sezoni. Prvi vtisi so izjemni, saj je v klubu veliko ljudi, ki so že vrsto let povezani s košarko, in že prej sem o Cedeviti Olimpiji slišal lepe stvari. Občutki so zelo dobri," je po prihodu v Ljubljano povedal novi glavni strateg Pianigiani.

Trofejni italijanski strateg – v njegovi vitrini je šest naslovov italijanskega državnega, sedem naslovov italijanskega superpokalnega, štirje naslovi italijanskega pokalnega prvaka, naslov turškega pokalnega prvaka ter naslov izraelskega državnega in pokalnega prvaka – je v domovini vodil Sieno in Milano, v tujini pa turški Fenerbahče, izraelski Hapoel Jeruzalem ter kitajski Beijing Ducks. Pri slednjih je tudi deloval v obdobju pred selitvijo v Ljubljano. Najdlje se je zadržal na klopi Siene, s katero je v sezonah 2007/08 in 2010/11 tudi osvojil končno tretje mesto v evroligi. Med letoma 2009 in 2015 je bil Pianigiani selektor italijanske moške članske reprezentance, s katero je nastopil na evropskih prvenstvih 2011, 2013 in 2015.