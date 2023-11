Pianigiani pred dvobojem v Podgorici: Cilj je, da se vse do konca borimo za zmago

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je eno izmed najbolj zahtevnih gostovanj v Ligi ABA. Ljubljančane namreč v Podgorici v Morači čaka dvoboj devetega kroga rednega dela sezone proti ekipi Budućnost VOLI. Klub iz Ljubljane vse od združitve ljubljanskega in zagrebškega kluba leta 2019 Budućnosti še nikoli ni premagal v Morači, zadnja zmaga zmajev nad Budućnostjo pa sega v sezono 2013/14. Prenos na Kanalu A in VOYO od 19. ure dalje.

icon-expand ABA Liga: Budućnost Voli – Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija in Budućnost VOLI v sobotni obračun v Morači vstopata z enakim izkupičkom zmag in porazov v regionalni ligi.

Drevi začenjamo s prenosi regionalne lige ABA. Od 19. ure dalje na Kanalu A in VOYO derbi kroga Budućnost – Cedevita Olimpija.

Oba kolektiva imata po osmih odigranih tekmah na svojem računu šest zmag in dva poraza. Medtem ko ljubljanska zasedba v dvoboj vstopa z nizom štirih zaporednih zmag v regionalnem tekmovanju, je podgoriški kolektiv v regionalno sezono vstopil s petimi zaporednimi zmagami, nato pa na zadnjih treh tekmah doživel dva poraza, proti Crveni zvezdi Meridianbet in Igokei m:tel.

"Za nas bo to tretja tekma v šestih dneh, druga zaporedna v gosteh in hkrati tretja proti eni od najboljših ekip v tekmovanjih, v katerih nastopamo. V teh šestih dneh smo se pomerili z evroligaško ekipo ter dvema moštvoma, ki nastopata v Evropskem pokalu, tako London Lions kot tudi Budućnost VOLI pa sta zelo kvalitetni ekipi. Zavedamo se, da je pred nami težka preizkušnja, a naš cilj je, da se predstavimo z energijo in željo, da ostanemo v igri za zmago kot proti Partizanu in Londonu," pred zahtevnim dvobojem pravi strateg Olimpije Simone Pianigiani.

icon-expand Simone Pianigiani FOTO: Luka Kotnik

"Cilj je, da se vse do konca borimo za zmago, nato pa v zaključku srečanja v našo korist obrnemo malenkosti, kot smo to napravili proti Partizanu, ni pa nam to uspelo v Londonu. Moram napraviti napredek v podrobnostih, ki nam lahko dajo prednosti v dvoboju s kvalitetnimi ekipami," še pravi Italijan na klopi Ljubljančanov, ki je opazil spremembo na klopi Podgoričanov.

"Zavedamo se, da ima Budućnost novega glavnega trenerja, zato bodo na igrišču zagotovo prikazali nekaj novega, obenem v tekmo vstopajo po zmagi v Evropskem pokalu. Budućnost ima v svojih vrstah številne igralce, ki imajo v svojih rokah veliko število točk. Bolj kot telesno moramo biti pripravljeni mentalno, saj je pred nami tretja zahtevna preizkušnja v šestih dneh. Moramo odgovoriti na njihovo energijo in hitro igro ter jim ne dopuščati, da dosegajo lahke koše, skušati ostati v igri za zmago do konca, če pa nam to uspe, moramo biti učinkoviti," je pred obračunom v Podgorici povedal strateg Ljubljančanov. Igokea, Budućnost in Cedevita Olimpija pa so ekipe, ki imajo trenutno enak izkupiček zmag in porazov, na vrhu lestvice pa je trenutno Crvena zvezda, ki ima sedem zmag in le en poraz.

icon-expand Karlo Matković in Jaka Blažič FOTO: Cedevita Olimpija

V dvoboj v Morači Cedevita Olimpija vstopa z nizom štirih zaporednih zmag v regionalni ligi, so pa zmaji po osmih odigranih tekmah v rednem delu Evropskega pokala še naprej brez zmage. V sredo so gostovali pri London Lionsih, kjer so bili v igri za zmago praktično vse do konca srečanja, ki je na koncu z rezultatom 101:95 pripadla domačinom. V zeleno-oranžni zasedbi so se najbolj izkazali Klemen Prepelič s 23 točkami in 10 asistencami, Justin Cobbs z 19 točkami, DJ Stewart s 16 točkami in Jaka Blažič s 15 točkami. Prav kapetan Olimpije je bil minuli ponedeljek v Stožicah najboljši strelec Ljubljančanov ob zmagi nad Partizanom Mozzart Bet (95:91), dosegel je kar 29 točk, sledili pa so Prepelič (18/11 asistenc), Shawn Jones (17/9 skokov) in Stewart (12).



Morača (Podgorica, Črna Gora), sobota, 25. november, ob 19.00, prenos Kanal A in VOYO:

Budućnost Voli – Cedevita Olimpija