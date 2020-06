Simonović ni več član Olimpije

Iz Hemofarma se je leta 2008 preselil k podgoriški Budućnosti, za katero je nastopal tri sezone. Sezono 2011/12 je prebil pri berlinski Albi, nato pa je sledila selitev v Crveno zvezdo mts, ki predstavlja do današnjega dne vrhunec njegove klubske kariere. Simonović je dvakratni prvak Lige ABA s Crveno zvezdo mts, za katero je igral v dveh obdobjih – med letoma 2012 in 2014 ter 2015 in 2017. Vmes je nosil dres francoskega Pau-Ortheza, po vrhu Lige ABA pa je z Beograjčani posegel leta 2016 in 2017. V njegovi zadnji sezoni je bil izbran tudi v najboljšo peterko regionalnega tekmovanja, v povprečju pa je v 21,4 minutah dosegal 10,2 točki, 2,3 skoke in 1,0 podajo na obračun. Dvakrat je Simonović s Crveno zvezdo mts osvojil tudi naslov srbskega državnega prvenstva, trikrat srbski pokalni naslov, v svojem žepu pa ima 33-letnik tudi tri naslove črnogorskega državnega in pokalnega prvaka. V sezonah 2017/18 in 2018/19 je Simonović nastopal za Zenit iz St.Peterburga, za katerega je v sezoni 2018/19 v Evropskem pokalu (7Days EuroCup) v povprečju dosegal šest točk in 2,6 skoka na petnajstih srečanjih.