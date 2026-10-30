Sin Carlosa Boozerja postal drugi najmlajši košarkar s trojnim dvojčkom v NBA

Cameron Boozer je pri 19 letih in 103 dneh dosegel 18 točk ter po 12 skokov in podaj. Najmlajši s trojnim dvojčkom ostaja Josh Giddey (19 let, 84 dni), ki je 2. januarja 2022 ob porazu svojih takratnih Oklahoma City Thunder proti tedanji ekipi Luke Dončića Dallas Mavericks dosegel 17 točk, 13 skokov in 14 asistenc.
Grizliji so poleg Houston Rockets edina zasedba, ki to sezono še ni doživela poraza. Ob Boozerju je celotna prva peterka Memphisa presegla mejo desetih točk. To je uspelo tudi trem rezervistom. Osemnajst točk je s klopi prispeval rezervist Isaiah Stewart, 17 pa član prve peterke Cedric Coward.
Pri Portlandu je izstopal Deni Avdija s 24 točkami in devetimi skoki, Damianu Lillardu pa ni stekel met, zadel je le tri od 13 metov iz igre. Tudi Portland je bil do danes neporažen s tremi zmagami.
Na vzhodu je Atlanta premagala Cleveland s 114:111 in prekinila niz treh zaporednih porazov.
Donovan Mitchell je za Cavaliers 20 sekund pred koncem znižal na točko zaostanka, dvoboj pa sta odločila zadeta prosta meta Nickeila Alexander-Walkerja 15 sekund pred iztekom. Cleveland je nato dvakrat prišel do meta za podaljšek, a obakrat zgrešil.
Onyeka Okongwu je za Hawks dosegel 29 točk in pobral še 12 skokov, Alexander-Walker pa se je ustavil pri 25 točkah. Pri Clevelandu je James Harden zbral 24, Mitchell pa 22 točk.
V obračunu ekip, ki sta bili do danes brez zmage, je proti Sacramentu slavil New Orleans. Sedem igralcev pelikanov je ob slavju s 132:120 preseglo mejo desetih točk, po 22 sta jih prispevala Zion Williamson in Jeremiah Fears (13 asistenc).
Pri Sacramentu so štirje igralci presegli 20 točk, največ, 34, jih je dosegel Darius Acuff ml. Po 24 sta jih dodala De'Andre Hunter in Precious Achiuwa, a je za kaj več zmanjkal prispevek klopi.
V noči na soboto bo znova na delu Luka Dončić z Los Angeles Lakers. Še drugič to sezono se bodo jezerniki pomerili proti Golden State Warriors.
Dončić je zadnjo tekmo proti Los Angeles Clippers izpustil zaradi težav s hrbtom, a naj bi bil nared za dvoboj z bojevniki. Prvi obračun v sezoni so Dončić in soigralci dobili s 127:105. Po petih tekmah imajo košarkarji iz LA štiri zmage in poraz.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.