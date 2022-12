Sin Kyria Irvinga blestel na novinarski konferenci

Ko se je Kyrie Irving po zmagi Brookyln Netsov nad Toronto Raptorsi udeležil novinarske konference, je v družbi svojih dveh otrok le želel odgovarjati na novinarska vprašanja. A medtem ko je hčerka Azurie Elizabeth mirno spremljala dogajanje, si je njegov sin Kyrie Jr. novinarsko konferenco predstavljal drugače. Na vsak način je slavnemu očetu skušal odvzeti mikrofon, vanj kašljal, ga prekinjal in spravljal v zadrego. Kako so se na to odzvali Irving in zbrani novinarji, lahko vidite v posnetku.

Irving je bil sicer prvi strelec ob zmagi Brooklyna nad Torontom s 114:105. Zbral je 27 točk, temu pa dodal še pet skokov in prav toliko asistenc. Moštvo Brooklyna je s 13 zmagami in 11 porazi trenutno na 6. mesto vzhodne konference lige NBA.