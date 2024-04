Širitev lige ABA prinaša obstanek Krke in prihod Dubaja

Kot so zapisali na spletni strani tekmovanja, so na skupščini, ki so jo izvedli na daljavo prek spletne aplikacije, sklenili, da bo od sezone 2024/25 do 2029/30 v njej nastopalo 16 ekip.

Poleg tega so dvignili mejo števila udeležencev iz posamezne države, doslej je bila omejitev pet klubov iz ene države, po novem bo ta številka šest.

Po odločitvi o širitvi bo sestava lige ABA za naslednjo sezono (2024/25) takšna: v njej bo ostalo vseh 14 udeležencev iz sezone 2023/24, zmagovalec letošnje lige ABA2 ter košarkarski klub iz Dubaja. Glede prihoda arabske zasedbe se je na nedavni skupščini lige ABA odvilo glasovanje klubov, ki so z devetimi glasovi prižgali zeleno luč novincu.