Šiška bo vodil nov trener: Radonjić odpuščen pri Bayernu

Dejan Radonjić je na klop Bayerna sedel v sezoni 2017/2018 in z ekipo osvojil dva zaporedna naslova nemških prvakov, v žep pa je pospravil tudi pokalno tekmo Na bavarski klopi je nasledil Srba Aleksandra Đorđevića. "Čeprav v nemškem prvenstvu Radonjić z ekipo na štirinajstih tekmah sploh ni izgubil pa je bila serija porazov v Evroligi razlog, da 49-letni Črnogorec ni več trener Bayerna," med drugim piše nemški Bild, ki poudarja, da je Bayern gladko izgubil zadnje tri tekme v Evropi, zelo boleč pa je bil predvsem poraz v Beogradu proti Crveni zvezdi, ki jo je pred leti treniral prav Radonjić. "Ekipo bo do konca sezone vodil Radonjićev pomočnik Oliver Kostić, ki je v Bayernu že šesto sezono in ima predvsem odličen vpogled v podmladek Bayerna. Sicer je bil med kandidati za Radonjićevega naslednika tudi Hrvat Velimir Perasović, a se je vodstvo kluba vajeti ekipe odločilo zaupati nekomu, ki dobro pozna razmere v klubu," še piše ugledniBild. "Dejan Radonjić je pred leti ekipo prevzel v zahtevnem obdobju in domov pripeljal dva naslova, poleg tega pa smo v prvi sezoni v Evroligi odlično nastopali. Hvala mu za vse, kar je dal klubu," je besede direktorja bavarskega ponosa Marka Pešića prenesel Bild.