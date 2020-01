Žalgiris presenetil v Beogradu, zmagi še za Zenit in Panathinaikos

Bayern iz Münchna je izgubil v Atenah s Panathinaikosom, grška vrsta je zmagala z 98:83 (28:18, 53:53, 76:75). Edini slovenski igralec v tem tekmovanju Žan Mark Šiško ni bil v postavi nemške ekipe, ki je padla na zadnje mesto lestvice. Prvi strelec tekme je bil košarkar atenskega moštva Deshaun Thomas z 18 točkami in devetimi skoki.

Zenit je v domači dvorani premagal Baskonio iz Vitorie 72:66, prvi strelec tekme je bil Will Thomas z 19 točkami. Na izenačeni tekmi v Beogradu se je zmage veselil Žalgiris. Ob polčasu je bil izid izenačen, ob koncu so bili za šest točk boljši gosti (70:76). Pri zvezdaših je bil prvo ime Lorenzo Brown (14 točk, šest podaj), trojke so gostitelji metali le 25 odstotno (7/28). Pri Žalgirisu je bil prvi strelec Lukas Lekavicius (17 točk).

Že sinoči so košarkarji Reala po trinajstih zaporednih zmagah v Evroligi doživeli četrti poraz v sezoni. Na gostovanju pri CSKA Moskvi izgubili s 55:60. Pri Špancih je zaradi poškodbe mišice manjkal Anthony Randolph. Real Madrid je bil pred tem krogom vodilni na lestvici skupaj z Anadolujem Efesom. Slednji je pred domačimi gledalci prav tako sinoči zanesljivo premagal Armani Milano (86:66), tako da je zdaj z izkupičkom 16-3 sam na vrhu razpredelnice.