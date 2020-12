Šiškov Bayern premagal Dragićevo Baskonio, poraz Prepeliča

V Beogradu je Crvena zvezda presenetila Baskonio Klemena Prepeliča , ki se je sicer izkazal s 15 točkami, s čimer je bil ob Louisu Labeyrieju najboljši strelec svoje ekipe. Gostje so v končnici tekme sicer znižali zaostanek na tri točke, potem pa niso izkoristili dveh zgrešenih metov domačih, svoj zadnji napad pa nato zapravili in zmaga je ostala Crveni zvezdi. Ta je ob polčasu sicer vodila za devet, a je Baskonii uspelo izid po treh četrtinah izenačiti.

Bayern München je brez težav ugnal baskovsko zasedbo, celotno tekmo je imel prednost in je ni izpustil iz rok niti na koncu. Kot član ekipe je Žan Mark Šiško sicer slavil, izkupiček pa je imel sicer slabši kot Zoran Dragić. Slednji je bil s 13 točkami najboljši strelec svoje ekipe, dodal je še dva skoka in podajo v dobrih 17 minutah na parketu, medtem ko je Šiško dvoboj končal z dvema točkama in tremi podajami.