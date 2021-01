Sistem lige NBA se 'sesuva': odpovedana tudi Dallasova tekma

To nista prvi tekmi, ki sta bili odpovedani, zaradi pravilnika, povezanega z novim koronavirusom, je lige NBA morala prestaviti že ponedeljkov obračun Boston – Miami in decembrsko tekmo Oklahoma City - Houston Rockets.

NBA liga sicer podrobnosti o okuženih igralcih in igralcih, ki morajo v karanteno, ne razkriva, a jasno je, da klubi ob odsotnosti na tekmah ne morejo skriti, za katere košarkarje je. Težave imajo za zdaj v Miamiju, kjer je okužen Avery Bradley, zaradi nezmožnosti točnega sledenja stikom, pa je v karanteni večina ekipe kar v Bostonu.

Dlje časa imajo težave tudi Mavsi, ki imajo v karanteni Josha Richardsona, Doriana Finneyja-Smitha in Jalena Brunsonav Denverju ter Maxija Kleberja v Dallasu. Težave zaradi karanten imajo tudi pri Bostonu in Philadelphii, vodstvo lige NBA pa je že sklicalo sestanek z igralci, kjer bodo znova predebatirali varnostni in zdravstveni protokol ob okužbah v ekipah. Pričakovati je, da bo sledila omilitev nekaterih zdaj zares strogih predpisov, ki zahtevajo karanteno tudi na novi koronavirus negativnih igralcev. Pravilnik lige NBA sicer zahteva, da mora imeti ekipa na voljo osem 'zdravih' igralcev, da lahko obračun odigra.