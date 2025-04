Sivka: Igranje v ZDA bom prestavila na naslednje leto

Sivka trenutno še igra v francoski ligi, tudi poleti jo čakajo pomembni izzivi: "Nisem še povsem prepričana o tem, kaj bom naredila, a najverjetneje bom svoj debi v ligi WNBA prestavila na naslednje leto. Ne glede na vse mi je od tega bolj pomembna reprezentanca in, glede na to, da imamo letos še eurobasket, je to zame prioriteta. Poleg tega moram končati tudi šolo, tako da mislim, da bom zgodovino spisala naslednje leto."

"To sem jim povedala že pred naborom, saj se mi zdi pošteno, da so vedeli. Če bi igralko rabili takoj, bi najbrž izbrali koga drugega. Rekli so mi, da s tem ni nobenega problema in so mi zaupali, da bom naslednje leto vendarle prišla, saj mnogo Evropejk po naboru nikoli ne pride v ligo. Moj načrt je nedvomno, da se odpravim tja in, če bo vse šlo po načrtu, bom to storila naslednje leto."