Sixt Primorska dočakala premierni naslov državnega prvaka

Za Sixt Primorsko je to prvi naslov državnega prvaka in hkrati četrta lovorika v tej sezoni. Koprčani so na začetku sezone dvignili slovenski superpokal, februarja so brez poraza postali zmagovalci pokala Spar, aprila pa so v polfinalu in finalu s petimi zaporednimi zmagami osvojili ligo Aba 2.

V Evropi je le devet primerov, ko je klub osvojil poker naslovov. Real Madrid dvakrat, in sicer 1984/85 in 2014/15, Barcelona (1987/88), Jugoplastika (1990/91), CSKA Moskva (2007/08), Lietuvos Rytas (2011/12), Maccabi Tel Aviv (2011/12) ter Smelt Olimpija, ki je bila v sezoni 1993/94 državni in pokalni prvak ter zmagovalec evropskega pokala in srednjeevropske superlige. Izbranci trenerjaJurice Golemcaso bili v vseh tekmovanjih praktično brez pravih tekmecev. V celotni sezoni so odigrali sedeminšestdeset tekem in jih izgubili le sedem, kar je 89,5 odstotna uspešnost. Sezono so zaključili z dvaindvajsetimi zaporednimi zmagami, zadnji poraz pa so doživeli 7. marca.

Sixt Primorska je peti slovenski klub z lovoriko državnega prvaka. Sedemnajstkrat je bila to Olimpija, sedemkrat Krka, dvakrat Helios in enkrat Tajfun. Le desetkrat v zgodovini je bil državni prvak znan po treh tekmah. Čeprav je Sixt Primorska pometla s Petrolom Olimpijo, so bile vse tri finalne tekme izenačene in zanimive. Prvo so Koprčani dobili z 79:61, vendar so do visoke prednosti prišli šele v zadnji četrtini. V Stožicah so zmagali za točko (76:75), danes pa so odpor Ljubljančanov prav tako strli šele v zadnjih desetih minutah.

Tehtnica se je dokončno prevesila na njihovo stran po treh zaporednih trojkah, dveh Žana Marka Šiška (trojke 2:3) in eni kapetana Alena Hodžića (trojke 4:4), ki so jim štiri minute pred koncem pripeljale do prednosti 58:44.