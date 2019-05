Sixt Primorska korak bližje naslovu: Koprčani do visoke zmage nad Olimpijo

Koprčani so pričakovano uspešno naredili prvi korak k premiernemu naslovu državnega prvaka. Težje, kot kaže rezultat, so zabeležili dvajseto zmago v nizu, tako da že dva meseca in enajst dni ne poznajo poraza. To je bila hkrati njihova 65. tekma v sezoni - dobili so jih oseminpetdeset (89,2 %) - in 34. v domači dvorani, v kateri so v celi sezoni doživeli le en poraz.

Sixt Primorska, ki je v tej sezoni že osvojila slovenski superpokal, pokal Spar in ligo Aba 2, lahko do naslova najprej pride naslednji petek, ko bo v Bonifiki na sporedu tretja tekma. Seveda mora vmes zmagati v Stožicah, kar pa ji zanimivo še ni uspelo v triletni zgodovini kluba.

Vloga favorita in pritisk zgodovinskega prvega nastopa v finalu DP sta domačim igralcem precej otežila delo oziroma ga olajšala Ljubljančanom, ki so nastopili oslabljeni, brez prvega organizatorja igre Jana Špana in najboljšega visokega igralcaLuke Šamanića. Vseeno so skoraj tri četrtine tekme držali ravnotežje na semaforju in povzročali skrbi domačemu strategu Jurici Golemcu.

Sixt Primorska je do odločilne in hkrati prve občutnejše prednosti prišla ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine. Skoraj petminutni strelski post Petrola Olimpije je izkoristila za delni izid 12:0 in od zaostanka 51:52 prišla do prve dvomestne razlike. Utrujeni gostje tega zaostanka niso več nadoknadili, končnih 18 točk razlike pa je bila tudi najvišja razlika na tekmi.

Trener gostovJure Zdovc je večino tekme igral s sedmimi igralci, med kateri sta največ točk dosegla Miha Lapornik (15 točk, trojke 3:5, 5 skokov) in Marvin Jones(14 točk), pri domačih pa so štirje igralci prišli do dvomestnih številk. Marko Jagodić Kuridža je zbral 18 točk (7 skokov), po 12 sta jih dodala Marijan ČakaruninLance Harris, deset paLuka Vončina.

Izid prve tekme:

Sixt Primorska - Petrol Olimpija 79:61 (17:19, 38:35, 57:52)



Sixt Primorska: Ferme 2 (2:2), Henry 3 (1:2), Harris 12 (1:2), Čakarun 12 (0:1), Marinković 8 (2:6), Hodžić 2, Jagodić Kuridža 18 (8:10), Vujasinović 5 (2:2), Šiško 7 (4:4), Vončina 10 (2:2).

Petrol Olimpija: Jones 14 (2:5), Bubnić 7, Lazić 8, Lorbek 6 (1:1), Lapornik 15 (2:3), Badžim 7 (2:3), Kastrati 4 (4:4).