Sixt Primorska v dramatični končnici prvič do zmage v Stožicah in vodstva z 2:0

Košarkarji Sixt Primorske so le še zmago oddaljeni od naslova državnega prvaka. V drugi tekmi finala lige Nova KBM so v Stožicah po dramatični končnici premagali Petrol Olimpijo s 76:75 in v seriji na tri zmage povedli z 2:0. Koprčani si lahko prvi naslov v zgodovini kluba zagotovijo v petek, ko se bo v dvorani Bonifika ob 18.45 začela tretja tekma.

Sixt Primorska nadaljuje zmagoviti niz - zabeležila je svojo 21. zaporedno zmago, hkrati je prekinila urok Stožic, kjer v triletni zgodovini kluba še ni zmagala, tako da bo imela čez tri priložnost, da postane peti slovenski klub z lovoriko državnega prvaka. Sedemnajstkrat je bila to Olimpija, sedemkrat Krka, dvakrat Helios in enkrat Tajfun. Za Sixt Primorsko bi bil naslov državnega prvaka četrta osvojena lovorika v sezoni 2018/19 po slovenskem superpokalu, pokalu Spar in ligi Aba 2. To je svojevrsten rekord, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Evropi. Po podatkih, ki jih je izbrskal novinar MMC Slavko Jerič, je to doslej uspelo le sedmim evropskim ekipam - Real Madridu, Barceloni, Jugoplastiki, CSKA Moskvi, Lietuvos Rytasu, Maccabi Tel Avivu ter Smeltu Olimpiji v sezoni 1993/94.

V sedemindvajsetih sezonah v Sloveniji je bil državni prvak devetkrat znan po treh tekmah, nazadnje pred desetimi leti (Union Olimpija - Helios). Največkrat do zdaj pa so bile potrebne štiri. Če bodo Ljubljančani v petek prekinil niz zmag Sixt Primorske, bo četrta tekma v Stožicah 26. maja, morebitna peta pa 28. maja v Kopru.

Za razliko od prve tekme, ki so jo Koprčani dobili z osemnajstimi točkami razlike, je bila druga veliko bolj izenačena. Ljubljančani so se dvakrat vrnili iz zaostanka desetih točk, po uvodnih 17:7 in po 65:55 na začetku zadnje četrtine. Dve minuti in pol pred koncem so se približali na 67:69, po košu Roka Badžima 38 sekund pred iztekom časa pa na 74:76. Sixt Primorska je krenila v napad - Lance Harris je zgrešil met na koš - in domači so imeli zadnji napad za zmago ali izenačenje. 3,4 sekunde pred koncem je bil na najboljšim posameznikom na tekmi, Rokom Badžimom, storjen prekršek za dva prosta meta.

Drama v zaključku, Bubnić s klopi zgrešil ključni prosti met

Badžim, ki je na parketu prebil kar 38:27 minute, je prvega zgrešil, tik pred izvajanjem drugega pa je do njega pristopil sodnik Sašo Petek in ga zaradi krvavitve na komolcu poslal na klop. Redko videna sodniška odločitev v tako ključnem trenutku je pomenila, da je moral drugi prosti met izvesti nekdo iz klopi, ki je v igro vstopil povsem neogret. Trener Jure Zdovcje izbral Dražena Bubnića, ki pa je podlegel pritisku in zgrešil.

Roko Badžim je v solzah pričakal konec tekme. Dosegel je 25 točk (met 7:15) in bil večji del tekme odločilen dejavnik, da je Petrol Olimpija držala ravnotežje. Trinajst jih je za domače dosegel Aleksandar Lazić, enajst Domen Lorbek in deset Marvin Jones. Pri zmagovalcih je bil prvi strelec Marko Jagodić Kuridžas 17 točkami (10 skokov), po trinajst pa sta jih prispevala Ivan Marinković in Alen Hodžić.