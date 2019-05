Sixt Primorska zgodovinsko v finalu državnega prvenstva, za lovoriko z Olimpijo

Koprčani, ki bodo imeli v finalu prednost domače dvorane in bodo gostitelji prve tekme v soboto, 18. maja, ob 18.45, so na začetku sezone osvojili slovenski superpokal, februarja so postali zmagovalci pokala Spar, aprila so si z zmago v ligi Aba 2 zagotovili napredovanje v elitni regionalno druščino, zdaj pa bodo imeli še priložnost za premierni naslov državnega prvaka.

Izbranci trenerja Jurice Golemca, ki ne poznajo poraza že 67 dni oziroma devetnajst tekem ali od 7. marca dalje, so še enkrat pokazali svojo moč in vnovič napovedali kandidaturo za prvo mesto. Krko so nadigrali v vseh pogledih in se več kot zasluženo uvrstili v finale.

Imeli so pet igralcev z dvomestnim številom točk, med katerimi je izstopal Žan Mark Šiško s 16 točkami in 12 podajami (met iz igre 7:10, indeks 27), zadeli so trinajst trojk (v prvem polčasu so jih metali 9:13) ter vodili praktično celo tekmo. Na začetku zadnje četrtine že z dvajsetimi točkami prednosti. Prvi strelec tekme je bil Marijan Čakarun s 17 točkami (met 8:10, 6 skokov), 14 jih je prispeval Lance Harris, po dvanajst pa sta jih dodala Alen Hodžić (trojke 3:4) in Marko Jagodić Kuridža.

Pri domačih, ki so sezono zaključili brez presežka, a z vrhuncem, ko so v odločilni tekmi za obstanek v ligi Aba premagali Petrol Olimpijo, sta po 16 točk zbrala Jure Balažič (met 6:7) in Dalibor Đapa.