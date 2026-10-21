Škandal v Grčiji: policija aretirala predsednika košarkarske zveze

Naloge za aretacijo so izdali za šest oseb po trimesečni preiskavi, ki jo je vodil športni tožilec Apostolis Gramenos. Kot so poročali grški mediji, so aretirali šesterico, v kateri je Vangelis Liolios, pa tudi Ilias Koromilas, nekdanji sodnik in funkcionar grške sodniške komisije. Koromilasovo ime se je že prej povezovalo z aferami v evropski košarki. Leta 2023 je ukrajinski sodnik Boris Rižik obtožil Koromilasa in še enega sodnika, da sta mu ponujala podkupnino v višini 10.000 evrov, če bi vplival na izid povratne tekme finala evropskega pokala leta 2021.

Evroliga, ki vodi evropski pokal, je takrat uvedla uradno preiskavo, Koromilasa pa suspendirala do konca postopka. Med drugimi aretiranimi naj bi bila sodnika Vasiliki Caruha in Petros Papapetru, nekdanji sodnik Anastasios Piloidis in podjetnik ter nekdanji košarkar Jorgos Mavraganis.

Preiskava temelji na sumih kaznivih dejanj, povezanih s prejemanjem podkupnine. Navedene osebe so predhodno pozvali, naj dajo izjave kot osumljenci, a se niso odzvale pozivu. Pričakujejo, da bodo oblasti aretirane prepeljale na policijski sedež v Atenah in jih nato v četrtek privedle pred tožilca za nadaljnje sodne postopke.