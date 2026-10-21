Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Škandal v Grčiji: policija aretirala predsednika košarkarske zveze

Atene, 21. 10. 2026 18.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Vangelis Liolios

Po večmesečni preiskavi je grška policija aretirala predsednika grške košarkarske zveze Vangelisa Lioliosa. Slednjega in še pet oseb obtožujejo prirejanja izidov, prejemanja podkupnin in nezakonitih stav v grški košarki, sta lokalne medije povzela agenciji AFP in Hina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naloge za aretacijo so izdali za šest oseb po trimesečni preiskavi, ki jo je vodil športni tožilec Apostolis Gramenos. Kot so poročali grški mediji, so aretirali šesterico, v kateri je Vangelis Liolios, pa tudi Ilias Koromilas, nekdanji sodnik in funkcionar grške sodniške komisije. Koromilasovo ime se je že prej povezovalo z aferami v evropski košarki. Leta 2023 je ukrajinski sodnik Boris Rižik obtožil Koromilasa in še enega sodnika, da sta mu ponujala podkupnino v višini 10.000 evrov, če bi vplival na izid povratne tekme finala evropskega pokala leta 2021.

Evroliga, ki vodi evropski pokal, je takrat uvedla uradno preiskavo, Koromilasa pa suspendirala do konca postopka. Med drugimi aretiranimi naj bi bila sodnika Vasiliki Caruha in Petros Papapetru, nekdanji sodnik Anastasios Piloidis in podjetnik ter nekdanji košarkar Jorgos Mavraganis.

Preiskava temelji na sumih kaznivih dejanj, povezanih s prejemanjem podkupnine. Navedene osebe so predhodno pozvali, naj dajo izjave kot osumljenci, a se niso odzvale pozivu. Pričakujejo, da bodo oblasti aretirane prepeljale na policijski sedež v Atenah in jih nato v četrtek privedle pred tožilca za nadaljnje sodne postopke.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
policija grčija košarkarska zveza predsednik aretacija

Gregor Glas našel nov 'začasen' dom

24ur.com Grške oblasti glede prisluškovanja poslancu za informacije zaprosile EP
24ur.com Policija našla 89-letnega osumljenca, ki je streljal in ranil več ljudi
24ur.com 'Zahtevam, da oblasti najdejo osebo, ki je storila to zlo mojemu sinu'
24ur.com V Italiji aretirali sedem ljudi, osumljenih zbiranja denarja za Hamas
24ur.com Uefa in grška vlada napovedali ostrejše ukrepe proti huliganom
24ur.com Družine zaprtih hrvaških navijačev v Grčiji so zaskrbljene za njihovo varnost
24ur.com Zaradi lažnih obvestil o bombah na srbskih šolah pridržali več osumljencev
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bil je še otrok, danes ga te besede še vedno preganjajo
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
zadovoljna
Portal
Veselila se je samskega življenja, nato pa jo je osvojil 17 let mlajši podjetnik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed
Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed
vizita
Portal
Kako statini delujejo na telo in kaj morate vedeti o njih
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
cekin
Portal
Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost lanskega izplačila božičnice z ustavo, ne pa božičnice same
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
moskisvet
Portal
Ta aplikacija vam požira baterijo
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
dominvrt
Portal
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
okusno
Portal
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
voyo
Portal
Zelena milja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022