'Škoda bi bila, če si nekdo, ki ima rad košarko, ne bi ogledal teh dveh tekem'

"To je bila pomembna zmaga, saj že po prvem krogu vidimo, da je evropski pokal na veliko višji ravni, kot je bil v zadnjih dveh letih. To ni le moje mnenje, ampak mnenje vseh ljudi, ki spremljajo košarko. Tam je veliko dobrih ekip z večjimi proračuni. Po slabi lanski sezoni v evropskem pokalu mislim, da je to dobra spodbuda za fante in gledalce," je z zmago na prvi evropski tekmi na klopi ljubljanskega moštva dejal trener Zvezdan Mitrović .

BC Dubai je slavil že na prvi tekmi v svoji zgodovini proti enemu glavnih favoritov za končno zmago Crveni zvezdi. Vodstvo kluba je pripeljalo številne odmevne okrepitve med katerimi za ljubljanske ljubitelje košarke zagotovo izstopata nekdanji trener zmajev Jurica Golemac in igralec Klemen Prepelič. Mitrović se zaveda, kako zahtevna naloga jih čaka.

"Vemo, da bomo igrali proti zelo, zelo kakovostni ekipi. Ogledali smo si veliko njihovih tekem v pripravljalnem obdobju. Ekipa je polna zelo kakovostnih igralcev. To je resen projekt, ki se je s prihodom NBA igralca (Davisa) Bertansa še pojačal. Gre za zbor evroligaških igralcev z veliko izkušenj igranja v ABA ligi. S prvo tekmo, organizacijo, okrepitvami in proračunom so dokazali, da se bodo verjetno borili za vrh ABA lige. Igrajo eno tekmo na teden, kar pomeni, da se bodo dobro opomogli in pripravili. Zagotovo bo to atraktivna ekipa z izjemnimi strelci in lep izziv za nas. V dveh dneh se bomo poskušali pripraviti na to, da damo vse od sebe. V obrambi bomo poskušali biti boljši kot v Romuniji, v napadu pa boljši kot v Železniku. To je recept za to tekmo," je pred obračunom dejal izkušeni črnogorski trener.