Sekulić: Škoda za Nikolića, v reprezentanci so tisti, ki želijo igrati v njej

Koper, 25. 11. 2025 14.40 | Posodobljeno pred 3 urami

STA , A.V.
13

Prvič po evropskem prvenstvu na Poljskem in v Latviji se je zbrala košarkarska reprezentanca Slovenije, ki bo v petek v Kopru začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na čelu je ostal selektor Aleksander Sekulić, med igralci pa je kar nekaj sprememb.

Med 15 košarkarji ni polovice ekipe, ki je igrala na zadnjem EP. Poleg Luke Dončića manjkajo Edo Murić, ki je v Rigi napovedal, da je zaključil reprezentančno karieri, Mark Padjen in Luka Ščuka, ki sta poškodovana, Klemen Prepelič, ki ni dobil dovoljenja kluba iz Dubaja, ter Aleksej Nikolić, ki želi reprezentančni odmor izkoristiti za celjenje poškodb.

Selektor Aleksander Sekulić bo zagotovo najbolj pogrešal slednjega, saj ima med vpoklicanimi igralci najmanj organizatorjev igre. "V reprezentanci so tisti, ki želijo v njej igrati," je ob tem dejal selektor na druženju z mediji v koprski Bonifiki. "Nikolić je dejal, da ima težave s hrbtom. Škoda, ker je v tej sezoni v vrhunski formi. To bo velik minus za reprezentanco. Osredotočiti se moramo na tiste, ki so se odzvali vabilu," je dodal Sekulić.

Najstarejši igralec v reprezentanci, ki bo v petek igrala z Estonijo, v ponedeljek, 1. decembra, pa gostovala na Švedskem, je Alen Omić s 33. leti. "Ko sem videl seznam in ugotovil, da sem najstarejši, sem se kar malce zamislil. Veselim se, da bom lahko pomagal mlajšim, saj se še dobro spomnim, kako je bilo, ko sem sam prišel v reprezentanco in poslušal nasvete starejših," je dejal Omić.

Kapetan izbrane vrste ob odsotnosti Luke Dončića in Eda Murića bo Gregor Hrovat, ki se zaveda, da je v kvalifikacijah za SP pomembna vsaka tekma. "Čeprav so imeli v klubu drugačen pogled na udeležbo v reprezentanci, jaz nisem niti za trenutek podvomil o nadaljevanju reprezentančne kariere. Resda sem bil po evropskem prvenstvu precej izmučen. Potreboval sem kar nekaj tednov, da sem prišel k sebi, zdaj pa sem že povsem osredotočen na tekmi z Estonijo in Švedsko, ki bosta zagotovo velik zalogaj. Medtem ko bomo mi igrali v povsem drugačni zasedbi kot na eurobasketu, kar pomeni, da bomo morali prilagoditi sisteme igre, bosta tekmeca nastopila praktično nespremenjena," je dejal Hrovat.

V reprezentanci sta dva novinca, 17-letni Stefan Joksimović, ki je član evroligaške Baskonie, in Tim Tomažič iz ljubljanske Ilirije. Rok Radović je sicer z reprezentanco v dvorani v Kopru oziroma v hotelu v Portorožu, vendar ne trenira, saj je zbolel in bo vsaj do četrtka na antibiotikih.

Reprezentanco Slovenije sestavljajo Miha Cerkvenik, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Alen Omić, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Žak Smrekar, Leon Stergar in Tim Tomažič.

Sistem tekmovanja za 12 prostih mest iz Evrope na svetovnem prvenstvu 2027 zahteva konstantne predstave. V prvem delu ima Slovenija v skupini poleg Estonije in Švedske še Češko, v drugem delu, kamor se bodo uvrstile prve tri ekipe, pa se bo skupina križala s Francijo, Finsko, Madžarsko ali Belgijo.

Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Leta 2006 na Japonskem je bila deveta, 2010 v Turčiji osmo, 2014 v Španiji sedma, 2023 na Filipinih pa prav tako sedma. Zdajšnji sistem kvalifikacij je v veljavi od 2019 oziroma za SP na Kitajskem, kamor se Slovenija ni prebila. Tedaj je v 12 nastopih v kvalifikacija zbrala le tri zmage. Po istem sistemu je bila bolj uspešna za SP 2023, ko je z izkupičkom 7-5 zasedla tretje mesto v svoji skupini drugega dela.

košarka slovenska moška reprezentanca kvalifikacije za sp 2027 aleksander sekulić
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
25. 11. 2025 18.09
Pa kaj ta fosil se ni odstopu Al kaj
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
25. 11. 2025 18.06
-1
Sam da sta omić in sekulić ter rjavi pa bo šlo
ODGOVORI
0 1
Desno
25. 11. 2025 18.09
Omic hlod
ODGOVORI
0 0
Boti
25. 11. 2025 18.00
+1
samo zelja je premalo
ODGOVORI
1 0
Diabloss
25. 11. 2025 17.54
+2
še vedno ta. Zabetoniran do smrti
ODGOVORI
2 0
Desno
25. 11. 2025 18.09
Dosmrtni mandat rav tao Erjavec.... Kek in Mijatovič
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
25. 11. 2025 17.50
+2
Na čelu ostal Sekulić. Bog nam pomagaj
ODGOVORI
2 0
inp
25. 11. 2025 18.04
VSI GA NE PRIZNAVAJO problem pa ostaja
ODGOVORI
0 0
REAList7
25. 11. 2025 17.39
+3
Mislim, da so tako v vodstvu KZS kot tudi v NZS potrebne velike spremembe, enako velja za trenerja obeh reprezentanc.
ODGOVORI
3 0
Cupko
25. 11. 2025 17.30
+3
Sporočilo za Sekuliča: v reprezentanci so tisti, ki jih nočemo več videti. To sta Erjavec in Sekulič
ODGOVORI
3 0
Amor Fati
25. 11. 2025 16.30
+5
Človek si je vzel premor od košarke, ker zaradi poškodb ne more biti vseskozi v tekmovalnem ritmu. Ta premor je idealen zanj, da sanira tisto kar mora senirati. Res je v vrhunski formi, ampak mora gledati tudi na svoje zdravje in klubski status. Če si kdaj treniral košarko in če si kdaj igral košarko kljub manjši poškodbi, potem veš, da moraš izkoristiti vsako pavzo. Očitno se selektor tega ne zaveda.
ODGOVORI
5 0
RUBEŽ
25. 11. 2025 15.26
+4
Sekula, si mogoče pomisli, da se kdo od teh ni odzval samo zaradi tvoje nesposobnosti voditi reprezentanco?
ODGOVORI
5 1
Primož Rus
25. 11. 2025 17.23
+1
RUBEŽ.......TOČNO TO sem jest mel v mislih......MORDA JE ON RAZLOG njihovih"odpovedi"......ampak ma mikromožgane,da bi on o tem razmišljal
ODGOVORI
1 0
