Sekulić: Škoda za Nikolića, v reprezentanci so tisti, ki želijo igrati v njej

Prvič po evropskem prvenstvu na Poljskem in v Latviji se je zbrala košarkarska reprezentanca Slovenije, ki bo v petek v Kopru začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na čelu je ostal selektor Aleksander Sekulić, med igralci pa je kar nekaj sprememb.

Med 15 košarkarji ni polovice ekipe, ki je igrala na zadnjem EP. Poleg Luke Dončića manjkajo Edo Murić, ki je v Rigi napovedal, da je zaključil reprezentančno karieri, Mark Padjen in Luka Ščuka, ki sta poškodovana, Klemen Prepelič, ki ni dobil dovoljenja kluba iz Dubaja, ter Aleksej Nikolić, ki želi reprezentančni odmor izkoristiti za celjenje poškodb. Selektor Aleksander Sekulić bo zagotovo najbolj pogrešal slednjega, saj ima med vpoklicanimi igralci najmanj organizatorjev igre. "V reprezentanci so tisti, ki želijo v njej igrati," je ob tem dejal selektor na druženju z mediji v koprski Bonifiki. "Nikolić je dejal, da ima težave s hrbtom. Škoda, ker je v tej sezoni v vrhunski formi. To bo velik minus za reprezentanco. Osredotočiti se moramo na tiste, ki so se odzvali vabilu," je dodal Sekulić.

Najstarejši igralec v reprezentanci, ki bo v petek igrala z Estonijo, v ponedeljek, 1. decembra, pa gostovala na Švedskem, je Alen Omić s 33. leti. "Ko sem videl seznam in ugotovil, da sem najstarejši, sem se kar malce zamislil. Veselim se, da bom lahko pomagal mlajšim, saj se še dobro spomnim, kako je bilo, ko sem sam prišel v reprezentanco in poslušal nasvete starejših," je dejal Omić. Kapetan izbrane vrste ob odsotnosti Luke Dončića in Eda Murića bo Gregor Hrovat, ki se zaveda, da je v kvalifikacijah za SP pomembna vsaka tekma. "Čeprav so imeli v klubu drugačen pogled na udeležbo v reprezentanci, jaz nisem niti za trenutek podvomil o nadaljevanju reprezentančne kariere. Resda sem bil po evropskem prvenstvu precej izmučen. Potreboval sem kar nekaj tednov, da sem prišel k sebi, zdaj pa sem že povsem osredotočen na tekmi z Estonijo in Švedsko, ki bosta zagotovo velik zalogaj. Medtem ko bomo mi igrali v povsem drugačni zasedbi kot na eurobasketu, kar pomeni, da bomo morali prilagoditi sisteme igre, bosta tekmeca nastopila praktično nespremenjena," je dejal Hrovat.

V reprezentanci sta dva novinca, 17-letni Stefan Joksimović, ki je član evroligaške Baskonie, in Tim Tomažič iz ljubljanske Ilirije. Rok Radović je sicer z reprezentanco v dvorani v Kopru oziroma v hotelu v Portorožu, vendar ne trenira, saj je zbolel in bo vsaj do četrtka na antibiotikih. Reprezentanco Slovenije sestavljajo Miha Cerkvenik, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Alen Omić, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Žak Smrekar, Leon Stergar in Tim Tomažič.

Sistem tekmovanja za 12 prostih mest iz Evrope na svetovnem prvenstvu 2027 zahteva konstantne predstave. V prvem delu ima Slovenija v skupini poleg Estonije in Švedske še Češko, v drugem delu, kamor se bodo uvrstile prve tri ekipe, pa se bo skupina križala s Francijo, Finsko, Madžarsko ali Belgijo. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Leta 2006 na Japonskem je bila deveta, 2010 v Turčiji osmo, 2014 v Španiji sedma, 2023 na Filipinih pa prav tako sedma. Zdajšnji sistem kvalifikacij je v veljavi od 2019 oziroma za SP na Kitajskem, kamor se Slovenija ni prebila. Tedaj je v 12 nastopih v kvalifikacija zbrala le tri zmage. Po istem sistemu je bila bolj uspešna za SP 2023, ko je z izkupičkom 7-5 zasedla tretje mesto v svoji skupini drugega dela.