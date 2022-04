Škofjeločani se po sedmih letih vračajo med elito

Po prvem polčasu je kazalo na gladko zmago gostov, a se Troti niso predali in so tudi v drugem polčasu pokazali, zakaj so se zasluženo uvrstili v finale 2. SKL. Toda škofjeloški igralci so na koncu ohranili mirne živce in se veselijo velikega uspeha. Najboljši strelec druge finalne tekme je sicer postal igralec Trotov, Črt Ristič, ki je dosegel 19 točk, najboljši statistični indeks pa je delo njegovega soigralca Blaža Janežiča in tudi igralca LTH Castingsa Tima Lotriča. Oba sta se ustavila pri številki 21.