Skrb za Dončićeva leva meča je zasenčila zmago nad Spursi

Za moštvo, ki je tako močno odvisno od enega igralca, je poškodba Luka Dončića (26 točk, 9 podaj, 8 skokov) prišla v najslabšem trenutku. Čez približno teden dni jih čaka prvi krog končnice proti Utahu, zato bodo navijači Dallasa nemirno čakali na poročilo, kako resne so Slovenčeve težave. Trener Jason Kidd je po srečanju dejal, da še ni govoril niti z njim niti z medicinsko ekipo, zato ni vedel, kaj ga čaka. " Mislil sem, da ima krč, upam, da ni zelo resno. Več bomo vedeli jutri. " Ameriški atletski trener Jeff Stotts , ki piše o športnih poškodbah, je na družbenem omrežju Twitter že med tekmo pojasnil, da je hitrost okrevanja odvisna od položaja in resnosti poškodbe meč. Po njegovih besedah je v tej sezoni povprečno trajalo 16 dni, najkrajše pa je trajalo tri dni. Medicinska ekipa Dallasa se je že novembra ubadala z desnimi meči Franka Ntilikine , ki je takrat manjkal 12 dni. Jalen Brunson (18 točk, 5 podaj, 6 skokov) je iz garderobe prišel brez večjih skrbi. " Nekako se mi zdi, da bo (Dončić) nared za končnico. Vem, kako je tekmovalen, ne moreš ga dolgo zadržati stran od igrišča. Po tekmi sem ga vprašal, kako se počuti, dejal je, da v redu. Videli bomo, kako bo jutri. " Domača klop je prvo postavo nekaj minut prepozno zamenjala z igralci s klopi. Kidd je dejal, da so hoteli ohraniti običajno kroženje igralcev, nato pa zadnjo četrtino dati priložnost še drugim. " Nismo se ubadali z rezultatom v New Orleansu, hoteli smo samo izboljšati igro pred dolgim premorom. " Poudaril je, da se morajo učiti zmagovati. " Nismo moštvo prvakov, ničesar še nismo dosegli. Kot skupina moramo prestati tekme, za katere mislimo, da jih moramo dobiti. " Po njegovih besedah so " poškodbe del športa, odsotnost je del športa. Videli bomo, kako se bo počutil ."

V pomoč jim je dejstvo, da bodo prvi dve tekmi odigrali v Dallasu, zato Dončiću ne bo treba nemudoma na pot in bo lahko nadaljeval terapijo, če bo potrebna. Tudi Theo Pinson (16 točk, 2 podaji, skok v 13 minutah) je spomnil, da vedo, "kako igrati brez Luke, to smo doživeli že ob izbruhu covida-19. Odgovornost morajo prevzeti drugi, imamo veliko fantov, ki lahko stopijo na igrišče in se izkažejo. Vsi verjamemo v svojo igro." Priznal je, da so ves čas vedeli, kako Warriorsi igrajo proti Pelicansom (zmagali so s 128:107). "Ne bom lagal, seveda smo spremljali tekmo v New Orleansu. Želiš vedeti, kdo bo naslednji tekmec, in se v glavi pripraviti nanj. Te sezono smo z Utahom že imeli štiri težke tekme, dve dobili in dve izgubili. Vemo, da bo trd boj. Končnica je drugačna, drugačno je vzdušje, drugačna silovitost igre. A pripravljeni bomo." Tudi Brunson je dejal, da prvi krog ne bo lahek. "So dobro moštvo z izkušnjami iz končnice, v končnicah so že izločili tekmece, kar nam še ni uspelo." A poudaril je prednost domačega igrišča in dobro razpoloženje, ki preveva moštvo. "Sezono smo končali precej bolje, kot smo jo začeli. Po prvem januarju smo se osredotočili in opravili svoje delo." Kidd je soočenje z Utahom označil kot zanimivo. "So dobro vodeno moštvo, imajo udeležence tekem zvezdnikov, že nekaj časa igrajo skupaj, za sabo imajo veliko tekem v končnici. Igrajo na visoki ravni, njihova obramba je zelo dobra. Osredotočiti se moramo na vsako tekmo posebej. To bo za nas zelo dober preizkus, čaka nas zabavna serija."