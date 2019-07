Prvi zvezdnik nabora povzroča skrbi: že zdaj drugi najtežji v ligi NBA

Z 2,01 metra višine in vsaj 129 kilogrami telesne teže Williamson občutno ne odstopa od vrstnikov, če seveda ne upoštevamo dejstva, da njegovo telo še zdaleč ni tako izklesano, kot bi to lahko od vrhunskega športnika morda pričakovali. Po mnenju nekaterih bolj spominja na rekreativca kot na nekoga, od katerega pričakujejo, da bo nosilec generacije novincev 2019.

Generalni menedžer New Orleans Pelicansov David Griffin je v pogovoru za The Athletic pojasnil, da s sodelavci še sam točno ne ve, kako se bo v naslednjih letih razvijalo telo Ziona Williamsona , ki so ga Pelikani kot prvega izbrali na letošnjem naboru. Williamsonu so že dolgo pred slavnostnim dogodkom napovedovali najboljšo uvrstitev in ni bilo presenečenje, da je ekipa, ki je nato izgubila prvega zvezdnika Anthonyja Davisa , svoj "pick" namenila nekdanjemu košarkarju slovite ekipe univerze Duke.

Nekdanji član Pelicansov Kendrick Perkins je na družbenih omrežjih bivšim delodajalcem postregel z jasnim nasvetom. "Bolje za Pelicanse, da kar zaklenejo Ziona v hišo, ker lahko že kar slišim tiste dobre ljudi v New Orleansu, kako govorijo: 'Hej, bejbi, želiš malo ocvrtega krokodila, bejbi?' Povem vam, igral sem za Pelicanse in HRANA je povsod!" pravi nekdanji center Perkins.

Griffin: Še vedno raste

"Ne vem, če bi že lahko določili (idealno igralno, op. a.) težo zanj. Zion še raste,"je za The Athleticrazkril Griffin. "Ena od reči, na katero se pozabi v vsem tem procesu, je to, da kot denimo (19-letni center Pelicansov, op. a.) Jaxson Hayes še vedno raste. Nismo točno prepričani, kako bo videti na koncu. Tako da iščeš težo za igro. Želiš si vrhunsko pripravljenost, da imaš 'core' moč in stabilnost, ki ju potrebuješ za nadzor vsega tistega neverjetnega navora, ki ga lahko proizvedejo njegove atletske sposobnosti ..."dodaja Griffin.

"Zion je eden tistih fantičev, kot LeBron (James), ki ne bo dvigoval uteži, ker bi tako hitro dobil na mišični masi in teži. Zato moraš z njim delati na tem, da daš vse od sebe z vidika 'cora' in stabilnosti, in da mu s tem daš več spospobnosti za nadziranje tistega, kar že ima v smislu moči in hitrosti."

Ko je Williamson še igral za univerzo Duke, je močno odmevala njegova poškodba, ki jo je utrpel po tem, ko mu je košarkarski čevelj med tekmo enostavno "počil". Med letošnjo poletno ligo je bilo spet veliko govora o njegovi pripravljenosti in telesnih sposobnostih, dodatno težavo pa bi v prihodnjih letih lahko predstavljajo kulinarično zelo pestro okolje, v katerega prihaja.

"Kot ste dejali‒ni lahko živeti in jesti v New Orleansu za 19-letnega otroka in lahko dobesedno ješ, karkoli želiš. Lahko bi ga kaj zamikalo, zato ga bomo gotovo poskušali postaviti v položaj, ko bo obkrožen z več dobrimi odločitvami. A v večjem delu ne vemo, kako bo videti na koncu, saj še raste. Ko je prišel na Duke, je bil očitno nižji od (soigralca, op. a .) R. J. Barretta, mislim pa, da ste videli, da je bil zdaj očitno višji od R. J. Barretta. Zato bo zanimivo videti, v katero smer bo šel."

Košarkar, ki je šele nedavno dopolnil 19 let, je sicer že pred prvim nastopom v ligi NBA drugi najtežji v konkurenci, težji od njega je le najnovejši soigralec Luka Dončića pri Dallas Mavericksih, srbski center Boban Marjanović, ki ima 131 kg, a je tudi za 20 cm višji. Skupaj s še enim članom Mavsov Latvijcem Kristapsom Porzingisom je Marjanović tudi najvišji košarkar v ligi, a kdo ve ‒ morda bo "naslov" najtežjega že kmalu izgubil ...