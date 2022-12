Skromna minutaža Čančarja in odločilni koš Murraya dovolj za zmago Denverja

Za zmago sta bila najbolj zaslužna Nikola Jokić in Jamal Murray . Prvi je dosegel 33 točk ter ob tem zbral še deset skokov ter devet podaj. Murray je dvoboj končal z 21 točkami in osmimi asistencami.

Odločilno trojko je 25-letni Kanadčan zadel vsega 0,9 sekunde pred koncem, potem ko je osem sekund pred tem za vodstvo Portlanda za tri točke zadel Damian Lillard (40 točk).

Portland je v zadnji četrtini vodil za 11 točk, a se je z delnim izidom 14:2 Denver priključil. Do konca sta se nato moštvi ves čas izmenjavali v vodstvu, več sreče pa so imela zlata zrna. Ta so zabeležila 15. zmago v sezoni in ob desetih porazih trenutno zasedajo četrto mesto zahodne konference. Na vrhu so New Orleans Pelicans (16-8).