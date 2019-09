Grki in Čehi za napredovanje, tudi Brazilci s trohico upanja

Zadnji dan drugega dela na svetovnem košarkarskem prvenstvu bo najbolj zanimivo v skupini K, kjer imajo vse štiri reprezentance možnosti za napredovanje. Pred obračunoma so v najboljšem položaju Američani in Čehi, a imajo tudi Grki ter Brazilci svoji računici. Evropski obračun med Češko in Grčijo se s prenosom na Kanalu A in VOYO prične ob 10.20, popoldanski termin (14.20) pa je rezerviran za ZDA in Brazliijo.

Giannis Antetokounmpo je doslej prikazal manj, kot je bilo pričakovano. FOTO: Fiba Najverjetneje bosta razplet skupine K med seboj odločili Grčija in Češka. Računica je preprosta. Grki za napredovanje potrebujejo zmago z vsaj 12 točkami razlike. V kolikor jim to ne uspe, bomo priča senzaciji, saj se bodo med najboljših osem uvrstili Čehi, kar pred začetkom prvenstva ni pričakoval nihče. Na drugi tekmi, katere prenos se bo na Kanalu A in VOYO začel ob 14.20, Američani pričakujejo Brazilce. Južnoameričani so si v zadnjem srečanju privoščili nepričakovan spodrsljaj s Češko, ki jih pred zadnjo tekmo uvršča v sila nezavidljiv položaj. Za napredovanje potrebujejo pravi čudež oziroma zmago z vsaj 22 točkami razlike. Ob tem pa bodo morali Leandro Barbosain druščina upati še na izdatno pomoč grške izbrane vrste, saj, v kolikor napredujejo Čehi, Brazilci nimajo več niti teoretičnih možnosti za četrtino finala. Tomas Satoransky napoveduje sila zahtevno srečanje

Prvi zvezdnik češke ekipe Tomas Satoransky se je po zmagi nad Brazilijo že ozrl proti Grčiji:"Zame so Grki eni od favoritov za zmago na prvenstvu. Imajo enega najboljših košarkarjev na svetu, kar jih postavlja v določeno prednost, a mi smo na to pripravljeni. Čaka nas sila zahtevna tekma, ki se bo verjetno odločala v zadnji četrtini. Za nas je uspeh že uvrstitev v drugi krog, a sedaj si želimo več. Lepo bi bilo zaigrati med najboljših osem." Češka - Grčija ZDA - Brazilija