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Skupinski del prestan z odliko, a zdaj se vse začenja znova

Ljubljana, 14. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Slovenija - Romunija

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je z odliko zaključila skupinski del domačega Eurobasketa, kjer je na treh tekmah prav tolikokrat slavila. Za lepo popotnico pred izločilnimi boji je s 95:51 nadigrala še Romunijo, a to nikakor ni razlog za zganjanje evforije, poudarja selektor Danijel Radosavljević. Naslednja je na vrsti Belgija, prenos v sredo na Kanalu A in VOYO.

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Čeprav si je Slovenija že pred zadnjim krogom zagotovila prvo mesto in posledično ugodnejše izhodišče pred izločilnimi boji, so se varovanci Danijela Radosavljevića romunskega izziva lotili skrajno resno in že po prvem polčasu vodili za neulovljivih 30 točk.

"Od prve minute smo nadzirali tekmo. Lahko bi jo vzeli z levo roko, ker smo že bili prvi, ampak ne želim takšne mentalitete. Vsako tekmo želimo izkoristiti maksimalno. Vsaka sekunda na treningu ali tekmi nam koristi, da se še bolj uigramo," je po tekmi razloge za zavzet pristop vseh 40 minut pojasnil zadovoljni selektor.

Raznovrstnost ena od večjih odlik

91 slovenskih točk je bilo lepo razporejenih. Največ (17) jih je dosegel Mark Padjen, s 14 se je izkazal Lovro Lapajne, med strelce se je vpisalo kar 11 od 12 košarkarjev. "Zelo pomembno je, da so vsi vključeni. V ekipi smo res zelo povezani. Za rotacijo je dobro, ker se morajo nasprotne ekipe pripraviti na vseh 12 košarkarjev, ker res imamo veliko dobrih košarkarjev," je izpostavil Lapajne.

Eden od štirih dvomestnih košarkarjev je bil Vit Hrabar, ki je v 20 minutah prispeval deset točk, čeprav je zgrešil vseh šest metov z razdalje. Tako kot selektor je izpostavil pomembnost pravega pristopa k srečanju, saj v Stožicah niti za trenutek ni bilo občutiti, da tekma nima pravega rezultatskega pomena.

"Že od začetka smo pokazali, da bomo dali vse od sebe, čeprav smo bili že pred tekmo prvi v skupini," je povedal Hrabar in se že zazrl proti naslednjemu izzivu, v sredini osmini finala se bo Slovenija ob 18.30 pomerila z Belgijo: "So zelo atletska ekipa, imajo veliko nepredvidljivih igralcev, analizo moramo še narediti."

Obračun je z roka parketa spremljal tudi veliki Ivo Daneu.
Obračun je z roka parketa spremljal tudi veliki Ivo Daneu.
FOTO: Luka Kotnik

'Če izgubiš, igraš ligo za bedaka'

Eurobasket do 20 let poteka po precej neobičajnem sistemu, v katerem se vse ekipe uvrstijo v izločilne boje, kjer pa je lahko vsaka tekma usodna. Čeprav so Belgijci zaenkrat pri treh porazih, jih nikakor ne gre podcenjevati. To je poudaril tudi selektor Radosavljević.

"Vse, kar se je do zdaj zgodilo, se briše. Na to moramo čim prej pozabiti. Prav je, da se fantje malo sprostijo, ampak od jutri naprej je maksimalen fokus na Belgiji. Vemo, kaj prinaša četrta tekma. Če izgubiš, igraš ligo za bedaka, po domače. Pomembno je, da ohranjamo zmagovalno mentaliteto in se nikogar ne bojimo," je še povedal 35-letni strokovnjak, ki je lahko z doslej videnim še kako zadovoljen.

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