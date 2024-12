Slab konec leta za Dončića: Najprej poškodba, nato so mu še vlomili v hišo

Za Luko Dončićem je nekaj težkih dni, sprva poškodba mečne mišice, po kateri bo dlje časa odsoten z igrišč, nato še vlom v hišo. Po poročanju novinarja Marca Steina so namreč slovenskemu košarkarskemu zvezdniku, sodeč po policijskem poročilu, v petek v hišo vlomili nepridipravi. Ukradli naj bi za slabih 30 tisoč evrov nakita. V poročilu naj bi pisalo še, da je ropar vstopil skozi kopalniško okno, zaenkrat pa še ni jasno ali je bilo storilcev več.

"V tem času nihče ni bil doma, k sreči so Luka in njegova družina na varnem," je v izjavi za javnost sporočila Dončićeva predstavnica Lara Beth Seager. "Luka je zadevo prijavil policiji, preiskava že poteka," je še dodala.

Športniki v ZDA so v zadnjem obdobju pogosto tarča vlomov in ropov. Nedavno so vlomilci napadli dom Bobbyja Portisa (Milwaukee) in Mika Conleyja Jr. (Minnesota) ter hiši dveh zvezdnikov ameriškega nogometa Patricka Mahomesa in Travisa Kelceja.