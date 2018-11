Slab strelski večer Dragića ob devetem porazu vročice iz Miamija

Ekipa Miami Heat je v severnoameriški košarkarski ligi NBA izgubila na gostovanju z Indiano Pacers z 91:99. Slovenski zvezdnik Goran Dragićje za goste v 34 minutah zbral osem točk, tri podaje in en skok. Miami je izgubil četrtič na zadnjih petih tekmah.

GORAN

Tyreke Evansje zadel pet trojk in dosegel zanj rekordnih 23 točk v sezoni, čeprav je v igro vstopil s klopi. Za zmagovito domačo vrsto je Bojan Bogdanovićprispeval 16 točk in šest podaj, Domantas Sabonispa 15 točk in 12 skokov. Na drugi strani sta bila najbolj učinkovita Josh Richardson (28 točk), zadel je sedem od desetih metov za tri točke, ter Hassan Whitesidez 12 točkami in 17 skoki. Miami bo naslednjo tekmo igral v noči na ponedeljek po slovenskem času, ko bo doma gostil Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks Luke Dončićapa bo dan prej doma igral z Golden State Warriors.

TEKMA

Izidi. Liga NBA:

Indiana Pacers- Miami Heat 99:91

(Goran Dragić 8 točk, 3 podaje in skok v 34 min. za Miami)

Boston Celtics- Toronto Raptors 123:116

Philadelphia 76ers- Utah Jazz 113:107

Washington Wizards - Brooklyn Nets 104:115

Memphis Grizzlies- Sacramento Kings 112:104

Minnesota Timberwolves- Portland Trail Blazers 112:96

New Orleans Pelicans- New York Knicks 129:124

Milwaukee Bucks- Chicago Bulls 123:104